Veel mensen zijn dol op mango: heerlijk in ijs, een smoothie of gewoon zo, in stukjes. Toch blijkt het vaak lastig om deze exotische vrucht te snijden. Twee grootgebruikers vertellen hoe zij het doen.

Voor kookboekenauteur en tv-presentator Yvette van Boven is het snijden een eitje. Het is net zo makkelijk als het snijden van een avocado. De vorm van de mango is gelijk aan de vorm van de pit, legt zij uit. "De vrucht heeft een platte pit. Zet hem rechtop en snij met een flink mes naar beneden, rakelings links en rechts langs de pit", legt Van Boven uit.

Mango's zijn het hele jaar verkrijgbaar. Mango's zijn het hele jaar verkrijgbaar. Foto: Shutterstock

"Nu heb je twee gladde helften met schil en een pit waar nog vruchtvlees omheen zit. Die helften kun je schillen en in reepjes snijden, bijvoorbeeld. Het vruchtvlees om de pit snoep ik meestal zelf op. Je kunt het ook in stukjes snijden als het er niet mooi uit hoeft te zien."

Geen fan van apparaatjes

Tegenwoordig heb je voor alles een apparaatje. Op internet vind je op veel website mangosnijders. Ze kosten tussen de 4 en 15 euro. Van Boven zegt geen fan te zijn van dit keukengerei: "Ik ben niet van de apparaatjes, alleen schillen doe ik met de dunschiller. Gebruik gewoon een mes en een plank; ik zou het niet moeilijker maken dan het is."

“Het is belangrijk dat je mango goed rijp is voor je erin gaat snijden.” Kamal El Ouassidi, Bud Holland

Kamal El Ouassidi van Bud Holland, importeur van exotisch fruit waaronder mango, vindt het belangrijk dat zijn mango's altijd mooi gesneden zijn. "Het is belangrijk dat je mango ready to eat is voor je erin gaat snijden", benadrukt hij. Rijp dus. Hoe kun je dat zien? Dat voel je, aldus El Ouassidi. "Een rijpe mango is iets zachter. Zelf meten wij ze en snijden ze om te kijken of de mango rijp genoeg is." Op YouTube legt Kookze.tv in een video uit dat je niet op de kleur kunt afgaan. "Een mango is rijp als de vrucht terugveert als je er zachtjes in duwt."

Heb je een rijp exemplaar? "Snij de mango door de lengte doormidden", adviseert El Ouassidi. "Dit doe je ook bij beide helften. Snij vervolgens de vrucht horizontaal en verticaal in. Wanneer je hem binnenstebuiten draait, vallen de blokjes mango er zo uit."