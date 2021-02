Vanaf vrijdag wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd. Dit betekent dat het jaar van de os is ingeluid. Chinezen zetten op de eerste dag van het nieuwe jaar heerlijke gerechten op tafel. Sinoloog en foodie Alice de Jong vertelt welk eten absoluut niet mag ontbreken.

"Chinees Nieuwjaar kun je vergelijken met onze Kerst", zegt De Jong. "Het gaat om samen zijn met je familie. Het grootste deel van China kijkt naar het nieuwjaarsgala op televisie, dat is echt een ding."

Voor het Chinees Nieuwjaar begint, is het een vereiste dat je nieuwe kleren hebt, je huis opgeruimd is en je schulden afbetaald zijn, zodat je een frisse start maakt. Na het feest zijn Chinezen twee weken vrij en is het de bedoeling dat ze in die periode hun vrienden en familie bezoeken.

Dumplings voor de hele familie

"China is een groot land en er zijn veel verschillende gerechten om te eten", vertelt de sinoloog. "Vooral in het noorden worden veel dumplings gegeten. Het lijkt een beetje op ravioli, maar dan van tarwemeel."

Dumplings worden traditioneel gemaakt met varkensgehakt, maar het is ook mogelijk om ze te vullen met garnalen, kip of groenten zoals kool. "Meestal staan er dumplings voor een hele familie. Dat zijn er zoveel, dat ze vaak samen worden gemaakt: de ene vult ze, de ander vouwt ze."

Het eten van vis wordt gezien als een voorbode van geluk, welvaart en overvloed. "Vaak staat er een hele vis op tafel", weet De Jong. "Vooral karpers zijn populair."

Citrusvruchten brengen geluk

De gerechten worden vaak op een grote tafel geserveerd. Citrusvruchten liggen er ook tussen. Die zien er niet alleen mooi uit, maar zouden ook geluk brengen. "Vaak zie je mandarijnen, sinaasappels, pomelo's of kumquats liggen."

In het oosten, in de regio van Sjanghai, is een cake van kleefrijst niet weg te denken. "Dit gerecht wordt niangao genoemd. Dat heeft dezelfde betekenis als: dit jaar wordt top. En daarom eet je dat gerecht." Vaak wordt zo'n cake gevuld met gedroogde lotuszaden, dadels, noten of suiker.

Jun Dai (35) uit Tilburg viert normaal gesproken elk jaar Chinees Nieuwjaar. "Elk jaar zitten we met de hele familie aan tafel. Dit zal het eerste jaar zijn waarin ik het helaas niet vier", vertelt hij. Zijn Chinese sterrenbeeld is tijger. "Elke twaalf jaar is het het jaar van een bepaald sterrenbeeld. Dan geef ik een groot feest, dan is de cirkel weer rond."

Op een feestje mag lekker eten natuurlijk niet ontbreken. "Alleen met Nieuwjaar eten we niangao. Wij eten dat met kool, wortel en soms spekjes." Eén van zijn favoriete gerechten is gestoomde roodbaars. Dit in combinatie met een mix van sojasaus, Chinese wijn, zwarte azijn en suiker. Vervolgens doe je er nog gesneden bosui, wortel en paprika bij.

"Voor Nederlanders eten wij best gekke dingen", zegt Dai. "Denk hierbij aan hamschijven met kwallen, bijvoorbeeld." De hamschijven bestaan uit vlees van het been van een varken, dat je stoomt en vervolgens in plakken snijdt.

Dumplings zijn populair met Chinees Nieuwjaar. Dumplings zijn populair met Chinees Nieuwjaar. Foto: Shutterstock

"De kwallen was je met lauwwarm water en snijd je in dunne stukjes en dip je vervolgens in een saus naar keuze. Bij voorkeur sojasaus of zwarte azijn." Paddenstoelen zijn ook lekker om ernaast te serveren. Deze zijn geel en dun en worden vaak per tros verkocht.

Volgens Dai wordt er in China vooral Chinese wijn gedronken, maar niet zoals we die hier kennen. "Deze wijn bevat een alcoholpercentage van tussen de 45 en 55 procent."

Zelf dumplings maken? Hier vind je een recept.