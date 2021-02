Doosjes en zakjes met onbekende inhoud of een vriesvak dat zo vol zit dat je nauwelijks kunt zien wat je allemaal hebt: heel irritant. Het kan slimmer. Hoe je de chaos tegengaat, leggen Ramon Beuk (chef-kok, ondernemer en kookboekenauteur) en Els Jacobs (professioneel organizer en opruimboekenauteur) uit.

Begin tegen Beuk over de vriezer en hij gaat stralen. Ook al is het aan de telefoon, het is meteen duidelijk dat hij een fan van de vriezer is. "Je vriezer zou groter moeten zijn dan je koelkast", is zijn stellige overtuiging. "Meestal is je koelgedeelte twee derde van de ruimte en de vriezer een derde. Dat zou andersom moeten zijn. Want je vriezer zorgt voor rust."

In zijn nieuwe boek WAYOOH! Da's handig! beschrijft Beuk zijn methode om stress uit de keuken te bannen. "Ik kom uit een gezin met zeven kinderen. Mijn moeder gooide echt niets weg. In de horeca merkte ik later dat er zo makkelijk restjes in de prullenbak belanden. Dat is niet nodig als je creatief bent en je vriezer goed gebruikt."

“Het is echt dertig seconden werk om op te schrijven wat er in een doos of zakje zit.” Els Jacobs, professioneel organizer

Ook Jacobs, sinds 2006 de drijvende kracht achter het bedrijf De HuishoudCoach, houdt van een opgeruimde, goed gevulde vriezer. "Het is een kwestie van discipline. Het is echt dertig seconden werk om op te schrijven wat er in een doos of zakje zit. Wie een goed systeem heeft, werkt efficiënt."

"Online is een hele beweging van mensen die alvast al het snijwerk doen en het eten vervolgens in platte pakjes in de vriezer stoppen. Dan zetten ze 's morgens de slowcooker aan en dan is aan het einde van de dag hun eten klaar. Dat doe ik ook weleens met chicken fajita's. 's Ochtends verplaats ik de ingrediënten van de vriezer naar de koelkast. Als ik thuiskom, hoef ik alleen maar alles in de wok te doen en hebben we binnen twintig minuten fantastisch lekker eten op tafel."

Ziplockzakjes met groenten. Ziplockzakjes met groenten. Foto: Shutterstock



1 Vries de juiste porties in "Wat je ook invriest, zorg ervoor dat de hoeveelheid bij je huishouden past", adviseert Jacobs. "Dan hoef je minder vaak te koken. Maak een grote pan en vries de porties in."

2 Gebruik zakjes "Ziplockzakjes zijn mijn beste vriend", zegt Beuk. "Liefst kleine, want hoe kleiner je iets invriest, hoe makkelijker je het weer ontdooit. Als je liters bouillon invriest, dan kun je er moeilijk een klein beetje af halen als je weinig nodig hebt." Je kunt er zelfs gehakt in doen, zegt Jacobs. "Je kunt ook gehakt uit de verpakking halen, in een diepvrieszak doen en dan platwalsen met een deegroller. Dan kan er veel meer in je vriezer." Hoe dunner een zakje is, hoe makkelijker je je eten ook weer ontdooit.

3 Stapel zakjes Juist zakjes zijn handig, doordat je ze zo handig stapelt. "Je stapelt ze op als tegeltjes. Vooral voor vloeibare dingen als bouillon, saus en puree zijn ze ideaal" zegt Beuk. Hij doet er een stukje bakpapier tussen, zodat de zakken niet aan elkaar blijven kleven. De zakken kun je ook gebruiken voor onhandige verpakkingen zoals die van diepvriesspinazie, erwten en fruit. Jacobs legt uit: "Lucht eruit duwen en plat maken: dan kun je makkelijk stapelen. En dan kun je het kleiner en makkelijker opbergen. Wie niet te veel plastic wil gebruiken: er zijn ook herbruikbare diepvrieszakken. Die kun je uitwassen."

“Je hoeft echt geen fortuin uit te geven aan dure bakjes.” Ramon Beuk, chef-kok

4 Gebruik handige dozen "Geen ronde dozen", zegt Beuk. "Die nemen veel ruimte in. Je kunt beter vierkante nemen. Liefst allemaal dezelfde, zodat je niet de hele tijd bezig bent met het zoeken naar je deksel. Heel vermoeiend is dat." Veel geld hoeven ze niet te kosten. "De bakjes van de Chinees zijn misschien iets te slap, maar je hoeft echt geen fortuin uit te geven aan dure bakjes."

5 Schrijf op wat je opbergt "Heel belangrijk: schrijf op de zakjes wat erin zit", zegt Beuk. "Watervaste stift werkt het allerbest. En dan schrijven vóór dat je het zakje vult. Dat hoeft niet uitgebreid, gewoon heel duidelijk en consequent. 'Wortelpuree' of 'kippenbouillon'. Jacobs gebruikt schilderstape. "Heel handig ook op verpakkingen waarop je na het invriezen het etiket niet meer kunt lezen. Op dat gele tape kun je de houdbaarheid zetten." Voor mensen met nog iets meer discipline is een lijstje buiten de vriezer nog beter. "Dan hoef je de vriezer niet te openen", zegt Jacobs. "Maar dat vergt iets meer discipline."

6 Verdeel je vriezer in zones "Wij leggen nieuwe boodschappen in de vriezer, koelkast en de voorraadkast altijd onderop of achterin", zegt Jacobs. "Dan weet je dat je de verpakking die je het eerst moet gebruiken vooraan ligt en hoef je minder snel iets weg te gooien. Het is een beetje extra werk, maar het werkt wel." Om het overzicht te houden, kun je vriesladen indelen: vlees bij vlees en ijs bij ijs. "Dat kun je ook doen in een vriesvak. Dat alle soorten producten een eigen plek hebben."