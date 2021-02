Vrijdag wordt 's werelds meest geliefde hazelnootpasta in het zonnetje gezet. Op 5 februari is het Wereld Nutella Dag, bedacht door de Amerikaanse blogger Sara Rosso in 2007.

Ben je gek op Nutella, maar zou je zelf ook eens willen experimenteren met het bruine goedje? Chocopasta kun je ook prima zelf maken, zegt foodblogger Pauline Weuring, bekend van Uit Pauline's Keuken.

"Het is super makkelijk", belooft ze. "Het is gewoon een kwestie van ingrediënten in de keukenmachine gooien en mixen maar." Hieronder vind je haar recept van hazelnootpasta. Wil je liever geen suiker gebruiken? Dan maak je gewoon een veganistische versie met dadels, die is gezonder.

In beide recepten ontbreekt het omstreden ingrediënt palmolie dat wel in Nutella zit. Belangrijk om het gebruik ervan te matigen, zei Anne Wijers, campagneleider Bossen bij Milieudefensie onlangs tegen deze site.

De plantages die nodig zijn voor het produceren van grote hoeveelheden palmolie gaan ten koste van de natuur en biodiversiteit, blijken te leiden tot schending van mensenrechten en landroof en dragen door de CO2-uitstoot bij aan de klimaatcrisis.

Hazelnootpasta kun je ook zelf maken. Hazelnootpasta kun je ook zelf maken. Foto: UitPaulineskeuken.nl

Hazelnootpasta

Ingrediënten voor 1 pot

150 gram hazelnoten

25 gram cacao

25 gram honing

100 gram pure chocola

50 milliliter zonnebloemolie

Bereidingswijze

Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan. Ze hoeven niet bruin te worden, door het roosteren komen er extra smaken vrij.

Maal de noten glad in een keukenmachine. Je kan dit net zo fijn malen als je zelf wil. Ikzelf doe het zeker vijf minuten.

Verwarm de honing in een bakje in de magnetron.

Voeg dit en de cacao en de zonnebloemolie bij de hazelnoten. Mix het nog eens door elkaar.

Smelt de chocolade in de magnetron. Doe dit steeds tien seconden, roer de chocola dan even door en verwarm het opnieuw. Chocola verbrandt snel, doe dit daarom voorzichtig.

Voeg de gesmolten chocola bij de noten en meng het geheel nog even door elkaar.

Giet de hazelnootpasta in een schone pot.

Je kunt de pasta buiten de koelkast bewaren.

Deze veganistische pasta met dadels is een stukje gezonder. Deze veganistische pasta met dadels is een stukje gezonder. Foto: UitPaulineskeuken.nl

Dadel chocoladepasta (vegan)

Ingrediënten voor 1 bakje

100 gram medjool dadels

50 gram hazelnoten

1 eetlepel cacao

1 eetlepel gesmolten kokosolie

Bereidingswijze