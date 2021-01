Het Visbureau heeft kabeljauw als vis van de maand februari bestempeld. Dit is een van de populairste vissoorten in Nederland. Wat weet jij over deze vis?

Asperges in het voorjaar, aardbeien eten we in de zomer. Als het aan het Visbureau ligt, dan kijken we ook naar de kalender als het gaat om vis op ons bord. "Samen met de visdetailhandel en supermarkten kijken we naar welke vis bij welke maand hoort. We houden rekening met het seizoen en kijken bijvoorbeeld naar de economische waarde van de vissoort op dat moment", legt Agnes Leewis, directeur van het Visbureau, uit. "Januari is bijvoorbeeld de tijd van de skrei. Die is van eind januari tot eind februari veel op de markt."

Bart van Olphen, kookboekenschrijver: "In plaats van kabeljauw wordt nu vaak de Alaska-koolvis gebruikt voor kibbeling, die is goedkoper."

Kibbeling is gefrituurde kabeljauw

Kabeljauw staat op de planning voor februari en met deze vissoort maakt je een van de populairste visgerechten die Nederland kent: kibbeling. Bart van Olphen, kookboekenschrijver, seafoodchef en oprichter vismerk Fishtales: "Om kibbeling te maken wordt kabeljauw door een beslag gehaald, gefrituurd en bestrooid met viskruiden. Kabeljauw is in bepaalde gebieden schaarser geworden en mede daardoor duurder. In plaats van kabeljauw wordt nu daarom vaak de Alaska-koolvis gebruikt, die is goedkoper."

Weetje over kabeljauw

Vroeger was kabeljauw goedkoper: "In mijn jeugd kon je bij elk eetcafé kabeljauw eten, het was allesbehalve exclusief", vertelt Van Olphen. Tegenwoordig is dat wel anders: je betaalt al snel meer dan 20 euro voor 1 kilogram verse visfilet.

Bijnamen: Jonge kabeljauw heeft de bijnaam gul. Gedroogde kabeljauw wordt ook wel stokvis genoemd. Skrei wordt ook steeds populairder: deze naam krijgt de vis in de periode tussen december en april wanneer hij van de Barentszee naar het noorden van Noorwegen zwemt om te paaien. Gezouten vis wordt voornamelijk naar Portugal en Brazilië geëxporteerd als bacalhau. In Suriname wordt het ook veel gebruikt, hier noemen ze het bakkeljauw.

Kies je het liefst voor duurzame vis? Kies dan kabeljauw met het MSC keurmerk afkomstig uit bijvoorbeeld Noorwegen of IJsland.

Sikje Kabeljauw kun je herkennen aan zijn 'sikje'. Hiermee zwemt hij rond en voelt hij of er eten te vinden is. Hij eet voornamelijk kreeftjes, garnalen, mosselen en kleine krabben.

Duurzaamheid Kies je het liefst voor duurzame vis? Kies dan kabeljauw met het MSC keurmerk afkomstig uit bijvoorbeeld Noorwegen of IJsland. Deze producten zijn goed in Nederland te verkrijgen. Dit keurmerk mag alleen bij visproducten afgegeven worden die afkomstig zijn van een duurzame visserij. Dit wil zeggen dat er zo min mogelijk schade is toegebracht aan het leven in de zee.

Populair Kabeljauw behoort samen met zalm tot de populairste vissoort in Nederland. Een goed alternatief voor kabeljauw is schelvis. Volgens Van Olphen is de smaak niet helemaal hetzelfde, maar is het een goede vervanger.





Recept: Kibbeling met ravigotesaus en appelmoes

Lunch/borrel/voorgerecht voor vier personen

Voorbereiding: 25 minuten

Bereiding: 30 minuten

Ingrediënten

Voor de appelmoes

4 jonagold of goudrenet appels

1 kaneelstokje

1 el suiker

Voor de kibbeling

200 gr bloem

2 tl bakpoeder

2 eidooiers

200 ml melk

2 tl paprikapoeder

550 gr kabeljauw in grove stukken van 3-4 cm

2 citroenen, gehalveerd



Verder nodig

Zout en witte peper

Steelpan

Plasticfolie

Zeef

Kom

Garde

Grote kom

Frituurpan

Keukenpapier

Bereidingswijze

Schil de appels, verwijder het klokhuis, snijd ze in stukken en leg ze met het kaneelstokje en de suiker in een steelpan. Giet er een klein laagje water in en breng aan de kook op middelhoog vuur. Kook de appels in vijftien tot twintig minuten tot moes, roer tussendoor. Laat afkoelen, dek af met plasticfolie en zet in de koelkast tot gebruik.

1 Meng de bloem, bakpoeder, eidooiers, melk, één theelepel paprikapoeder en één afgestreken theelepel zout met een garde in een grote kom tot het een gladde massa is zonder klonten.

2 Verhit voldoende arachideolie tot 180 graden in een diepe pan met dikke bodem zodat je de stukken vis kunt frituren, of gebruik een frituurpan. Test of de olie heet genoeg is met een keukenthermometer of door een beetje beslag in de olie te frituren. Als het beslag gaat sissen en direct naar het oppervlak komt, is de olie heet genoeg.

3 Haal de stukjes kabeljauw door het beslag en frituur de kabeljauw goudbruin in drie tot vier minuten. Laat de kibbeling uitlekken op keukenpapier.

4 Bestrooi de kibbeling met paprikapoeder. Serveer met de appelmoes, ravigotesaus en citroen.

Eet smakelijk!