Laten we eerlijk zijn: de vooruitzichten op culinair gebied zijn niet rooskleurig. De horeca is al maanden dicht en zelf een etentje voor vrienden organiseren zit er voorlopig niet in. Toch is er nog van alles te doen op het gebied van eten en drinken, zowel uit als thuis.

Thuis uit eten

Op Thuisuiteten.nl bestel je gerechten van de betere restaurants. Voor een kleine meerprijs worden ze in grote delen van Nederland bezorgd. De gerechten worden koud geleverd, met de meegeleverde instructies bereid je de gerechten heel eenvoudig zelf. www.thuisuiteten.nl

Culinair wandelen

In Amsterdam, Utrecht en Den Haag kun je bewegen, lekker eten en tegelijkertijd de horeca steunen. Iedere wandeling gaat langs vier tot zes verschillende eetplekken waar je een gerechtje krijgt. De groepsgrootte is vanwege de coronamaatregelen maximaal twee personen, tenzij uit hetzelfde huishouden. Een gerecht kost 6 euro. www.tastywalks.nl

Ron Blaauw doet mee aan het online initiatief Cheflix, dat vooraf opgenomen kookworkshops aanbiedt. Ron Blaauw doet mee aan het online initiatief Cheflix, dat vooraf opgenomen kookworkshops aanbiedt. Foto: Cheflix

Leren van sterrenchefs

Cheflix begon als tijdelijk initiatief en is binnen enkele maanden uitgegroeid tot een volwaardig platform waarop sterrenchefs masterclasses geven. Deelnemende chefs zijn onder andere Ron Blaauw, Joris Bijdendijk, Soenil Bahadoer en Jonathan Zandbergen. Voor 2,99 euro per maand (35,88 per jaar) kan ook jij leren koken van de meesters. www.cheflix.com

Maaltijden delen

Met Nibblr kun je eenvoudig zelfbereide maaltijden delen met mensen in de buurt. En zodra de coronamaatregelen zijn versoepeld, kun je via de app ook weer thuis etentjes organiseren. Een handige manier om buurtgenoten te leren kennen en zeker nu een dankbare taak om te koken voor kwetsbare mensen of mensen die het huis niet uit kunnen. De thuiskok bepaalt zelf zijn prijs. www.nibblr.app

Via buurtkeukens.nl trommel je makkelijk je vrienden en buren op om eten te halen bij een foodtruck. Via buurtkeukens.nl trommel je makkelijk je vrienden en buren op om eten te halen bij een foodtruck. Foto: NU.nl/M Ajammal

Take away filmdiner

Genieten van precies dezelfde gerechten als in de film, op precies hetzelfde moment als de acteurs. Dat kan met Cinema Culinair. Denk aan films als Burnt, Julie & Julia en Chef. Nu de horeca dicht is, bieden verschillende restaurants in diverse grote steden afhaaldiners aan. De film stream je zelf via bijvoorbeeld overzichtssite film.nl. www.cinemaculinair.nl

Wijnproeven bij De Librije

Er zijn talloze aanbieders van online wijnproeverijen. Eén die zeker het vermelden waard is, is die van sommelier Thérèse Boer van De Librije. Ze vertelt samen met sommeliers Sabas Joosten en Sem Beks - live via zoom - hoe je wijn moet proeven, combineren, serveren en bewaren, maar vooral wat mooi en lekker is aan wijn. Kosten: 90 euro per box voor 2 personen. www.librije.com

Je eigen foodtruck

Via buurtkeukens.nl trommel je makkelijk je vrienden en buren op om eten te halen bij een foodtruck. Het reserveren van de door jou uitgekozen foodtruck is gratis. De bestelling deel je via mail, Facebook en WhatsApp, iedereen bestelt en betaalt vooraf zijn eigen maaltijden. Door de verschillende tijdvakken komen er niet te veel mensen tegelijkertijd. Coronaproof dus. www.buurtkeukens.nl