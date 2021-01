Veel mensen hebben in januari moeite om rond te komen. Goedkoop boodschappen doen is dan wel zo fijn, zeker als je salaris nog niet binnen is. Doe je voordeel met betaalbare wintergroenten.

De eerste tip voor iedereen die betaalbaar wil eten is simpel. "Eet seizoensgroenten, die zijn altijd het goedkoopst", zegt Isabel Boerdam, bekend door De Hippe Vegetariër en De Week Zonder Vlees. "Als je het mij vraagt, zijn peulvruchten een uitkomst. Die zijn voedzaam en bevatten veel goede voedingsstoffen."

En ze zijn dus zeer betaalbaar. "Als je ze zelf de tijd neemt om ze te wellen, dan is het helemaal goedkoop. Een kilo bruine bonen is goedkoper dan vijf blikken bruine bonen. Die zakken verkopen ze vaak ook bij reguliere supermarkten."

Buitenbeentjes en de markt

Let in de winkel ook op buitenbeentjes: veel supermarkten hebben een schap met groenten die een deukje of een afwijkende vorm hebben, maar verder helemaal oké zijn. Die zijn vaak ook goedkoper, weet Boerdam."En als je echt krap bij kas zit, kun je natuurlijk naar de markt gaan."

Het helpt ook als de supermarkten de groenten niet te duur maken. Boerenkool is de komende dagen in de aanbieding bij Albert Heijn, Vomar, Dirk en Plus, zo blijkt uit de folders van de supermarkten die je vindt op Reclamefolder.nl.

Sperziebonen zijn bij diezelfde supermarkten en bij Lidl ook goedkoper dan normaal. Andijvie heeft een extra klein prijsje bij Plus, ALDI, Vomar en AH. Daarnaast focussen de supermarkten deze week ook op groenten die alleen bij hen in de aanbieding zijn: zuurkool bij Lidl. Witlof bij Dirk en Jumbo en de paprikamix bij Plus. Bij Coop kunnen koopjesjagers terecht voor spinazie en bloemkool.

Wie op zijn centen let, doet er verder goed aan om niet van die zakjes gemengde sla van 100 of zelfs maar 75 gram te kopen, zegt besparingsdeskundige Marieke Henselmans, van wie net het boek Crisis, wat te doen? en de Crisis Kalender 2021 uit zijn. "Dat is véél duurder en minder vers. Een hele krop is soms in de aanbieding voor 50 cent of minder."

“Koop winterwortel. Die kun je rauw en gekookt eten en een kilo kost circa 79 cent.” Marieke Henselmans, auteur Crisis, wat te doen

Koop winterwortel, zegt ze. "Die kun je rauw en gekookt eten. Een kilo kost circa 79 cent. En koop groente in de aanbieding, die in de reclamefolders te vinden zijn. "Als alles duur is, kies dan voor diepvries (spinazie bijvoorbeeld, 450 gram, AH Basic: 49 cent) of groente uit een pot (rode kool, AH Basic, 680 gram: 69 cent). Volgens het Voedingscentrum is eten uit de diepvries of potten niet minder gezond dan vers."

Elstar en Jumami smaakt hetzelfde

Laat je ook niet in de luren leggen door flitsende namen. Tv-programma Keuringsdienst van Waarde keek naar dure en betaalbare appels. Bij het blind proeven bleek een deskundige het verschil niet te proeven tussen een gewone Elstar en een duurdere Jumami. "Je betaalt voor de marketing", zegt Henselmans die op Bespaarboeken.nl meer tips geeft.

Verder wijst Henselmans op de app TooGoodToGo waarmee je voedsel kunt redden en het nieuwe systeem van afprijzen van Lidl waarbij je voor 50 cent brood, vlees en groente vindt die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten. "Ga eens op verkenning. Kijk waar de bakjes staan en wat er zoal in zit. Ze worden meestal 's avonds na sluitingstijd gevuld voor de volgende ochtend. Dus 's ochtends vroeg heb je de meeste keus. Elke klant mag uit elke productgroep maximaal twee producten kopen."

Recept chili sin carne

Nodig:

Braadpan

Oven

Ingrediënten

400 g kidneybonen

800 g tomaten, in blokjes

175 g vegetarisch fijngehakt

100 g mais, uitgelekt

1 gele paprika, in blokjes

1 rode paprika, in blokjes

1 ui, fijngesneden

2 teentjes knoflook, geperst

2 el paprikapoeder

2 el gemalen komijn

1 tl cayennepeper

4 maistortilla's

6 el zonnebloemolie

Zo maak je het

Spoel de kidneybonen schoon met koud water. Wel de kidneybonen minimaal twaalf uur in koud water. Kook de kidneybonen vervolgens in 45 minuten gaar in ruim water. Zorg ervoor dat je minimaal drie keer de hoeveelheid water in de pan doet in verhouding met de kidneybonen. De kidneybonen nemen namelijk nog water op tijdens het koken. Giet af, laat afkoelen en zet apart tot gebruik. Zet een ruime pan op met water. Kook hierin de zoete aardappelblokjes in twintig minuten gaar. In een braadpan fruit je de ui en knoflook in drie eetlepels olie ongeveer twee à drie minuten totdat deze glazig zijn. Voeg de gemalen komijn, paprikapoeder en cayennepeper toe. Wanneer het begint te geuren voeg je de paprika toe. Bak deze vijf minuten in de pan. Voeg de tomatenblokjes toe samen met de kidneybonen en de zoete aardappelblokjes. Laat het geheel nog tien minuten sudderen op laag vuur. Snijd ondertussen de tortilla's in driehoekjes en plaats ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel de tortilla's met drie eetlepels olie en bestrooi met zout. Bak de chips in drie tot vijf minuten knapperig in de oven.

Tip: Serveer de chili sin carne eens met guacamole en zure room. Ook lekker om je tortillachips in te dippen!