Bij menig ouder komt het water tot aan de lippen. Thuiswerken, thuisonderwijs en aan het eind van de dag ook nog eens een voedzame maaltijd op tafel zetten. Hoe dan? "In deze tijd is het allerbelangrijkste dat je de lat lager gaat leggen."

Vooral tijdens de eerste lockdown stonden we massaal meer in de keuken. "Veel mensen herontdekten het koken", vertelt Karin Luiten, auteur van onder meer Slim zónder pakjes & zakjes en De makkelijke keuken. "Normaal maak je doordeweeks geen lasagnesaus of suddervlees. Nu hebben thuiswerkers daar wel tijd voor."

Elsbeth Teeling, oprichter van de Club van relaxte moeders en auteur van onder meer Relax Mama in de keuken vindt het belangrijk dat we de lat minder hoog leggen. "Je bent al juf of meester, vader en moeder, werknemer. Je moet niet denken dat je ook de rol van chef-kok op je moet nemen."

Maak het jezelf gemakkelijk en kook vooral gerechten die je bij wijze van spreken met je ogen dicht kunt maken, aldus Teeling. "Maak je eigen succesnummers. Kinderen hebben er zeker nu meer aan dat je een beetje relaxed blijft dan dat je iets ingewikkelds op tafel zet."

“Het is vooral nu verleidelijk om voorgesneden groenten te kopen, maar doe het niet. Je kunt een cursus mindfulness doen, maar een prei en een ui snipperen heeft hetzelfde effect. Even je verstand op nul.” Karin Luiten, kookboekenauteur

Koken als moment om te ontspannen

Teelings grootste valkuil is dat ze verschillende dingen tegelijkertijd doet. "Ik kan gerust appen en mailen als ik in de keuken sta. Je kunt je beter alleen focussen op het koken. Zie het als een ontspanningsmoment, met desnoods je kinderen achter hun schermpjes. Dat geldt eigenlijk voor de hele dag. Je op één ding tegelijk richten vind ik de grootste uitdaging van deze tijd."

Koken is inderdaad ontspannend, beaamt Luiten. "Het is vooral nu verleidelijk om voorgesneden groenten te kopen, maar doe het niet. Je kunt een cursus mindfulness doen, maar een prei en een ui snipperen heeft hetzelfde effect. Even je verstand op nul."

Bovendien blijven losse verse groenten langer goed en bieden ze meer mogelijkheden. "Kijk wat je nog kan maken met wat je in huis hebt rondslingeren, zodat je minder vaak naar de supermarkt hoeft. Rauwe ingrediënten, restjes en kliekjes", zegt Luiten. "Spreek je creativiteit aan, dat geeft ook nog eens voldoening."

Van een grote pan gestoofde reepjes paprika - die je eventueel in porties invriest - maak je bijvoorbeeld samen met een blikje bonen en een bol mozzarella een lauwwarme salade, samen met een ei shakshuka. Je kunt ze gebruiken in de pastasaus, of met wat bouillon erbij pureren tot een soepje.

Maak vooral eten waar je gelukkig van wordt

Teeling benadrukt vooral lief voor jezelf te zijn. "Wees niet te streng en maak vooral een gerecht waar je gelukkig van wordt. Ook al zit daar misschien wat meer room in. Er zijn al zo weinig dingen waar we nu blij van worden."

De oprichter van de Club van relaxte moeders vindt dat het best een dag wat minder gezond kan. In de vorm van een diepvriespizza bijvoorbeeld. "We moeten natuurlijk gezond blijven, zet dus in ieder geval wat rauwkost op tafel. En gun jezelf af en toe een bezorg- of afhaalmaaltijd. Soms moet je taken uit je handen kunnen laten vallen. Het is de stress niet waard."