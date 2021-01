De keuken is een van de meest gebruikte plekken in huis. Toch maakt niet iedereen dé ontmoetingsplek in huis consequent schoon. Schoonmaakexperts Marja Middeldorp en Saskia Caminada zijn trots op hun blinkend schone keukens. Ze delen hun rituelen.

Dat schoonmaakbekendheid Marja Middeldorp een schone keuken heeft, spreekt vanzelf. "Ik hou het dagelijks bij. Iedere ochtend, nadat ik me heb gedoucht heb, zet ik wat ramen open en maak ik een licht sopje in de gootsteen met allesreiniger. Een half dopje is meer dan genoeg", adviseert zij. "Daarna loop ik mijn keukenblad, de kastjes en de magnetron na. Dat doe ik altijd met twee schoonmaaksokken."

De methode van de schoonmaakkoningin: "De één maak ik nat (let op: niet kleddernat) en doe ik om mijn linkerhand. De ander blijft droog en gaat om mijn rechterhand. Zo maak ik schoon en dep ik droog met twee handen; een goede ochtendwork-out."

Hoe minder servies, hoe beter, vindt opruimcoach Saskia Caminada. Hoe minder servies, hoe beter, vindt opruimcoach Saskia Caminada. Foto: Shutterstock

'Beperk je servies tot een minimum'

Zo min mogelijk spullen op het aanrecht maken het makkelijk om de keuken schoon te houden. "Bij mij staan peper, zout, twee soorten olie, een messenblok, een mandje fruit en het koffiezetapparaat op het aanrecht", vertelt opruimcoach Saskia Caminada. "Het is overzichtelijk, ik ben dagelijks een kwartiertje bezig met afnemen."

Qua servies hebben mensen ook snel te veel, weet Caminada. "De gouden tip van mijn moeder: beperk je servies tot het minimum", vertelt Middeldorp. "Ikzelf heb zo'n acht kleine en acht grote bordjes. De rest bewaar ik in een kast in de woonkamer. Daardoor word je gedwongen de vaat zo snel mogelijk in te ruimen en aan te zetten."

“Mijn maag draait ervan om als ik zo'n vies doekje zie.” Marja Middeldorp, schoonmaakexpert

Wat de vaatwasser betreft, spoelt Caminada ook bijna dagelijks het zeefje schoon. "Anders raakt die verstopt, waardoor je vaat op den duur veel minder goed schoon wordt." Nog zo'n kritieke plek is de koelkast. "Met name het afvoergaatje achterin de koelkast. Prik die af en toe door met een satéprikker, omwikkeld door keukenpapier. Anders verzamelt zich daar allemaal troep."

Geel doekje heeft vier miljard bacteriën

Misschien wel het grootste misverstand over een schone keuken is het gele doekje. "Mijn maag draait ervan om als ik zo'n vies doekje zie", zegt Middeldorp. "Er zijn mensen die geloven dat ze daarmee het aanrecht schoonmaken. Niet dus!"

Volgens onderzoeksprogramma Radar bevat een vaatdoekje binnen 24 uur zo'n vier miljard bacteriën (dat is meer dan op de tong van een hond). Gebruik het doekje daarom alleen voor het afnemen van je aanrecht of tafel en pak dagelijks een nieuwe, is het advies van experts.

Je mag ze ook wassen, vertelde Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Wageningen University & Research, eerder aan de Volkskrant. Spoel ze af en was ze daarna op 60 of zelfs 90 graden. Dat mag samen met je wasgoed, liet hij weten.

“Belangrijk: een houten snijplank maak je schoon met heet water.” Saskia Caminada, opruimcoach

Voor ze haar doekje in de was doet, neemt Caminada nog de prullenbak en de muur eromheen af. "Ik heb een wit gestuukte muur en daarop zie je snel viezigheid."

Aan lotgenoten adviseert ze speciale verf voor in de keuken, die goed bestand is tegen water en vet. Wat zij er tot slot 'gelikt' uit vindt zien, is een beetje olie op de RVS-plaat en de houten snijplank. "Na het schoonmaken uiteraard. Belangrijk: een houten snijplank maak je schoon met heet water."