Is jouw lade of kast met pannen een bende? Je bent niet de enige. Experts Susan Aretz en Krystel Masuger hebben een berg handige tips om toch overzicht te houden. "Hang je deksels aan de muur."

Heel eerlijk? Veel mensen hebben moeite alles netjes te krijgen in de keuken, ook professionals. "Er is niets aan te doen", zegt kookboekenauteur Susan Aretz. "Dat krijg je als je spullen veel gebruikt."

"De keuken is niet meer alleen een plek om te koken zoals vroeger, maar een verzamelplaats voor samen eten, koken, huiswerk maken en voor sociale ontmoetingen", vult professioneel organizer Krystel Masuger aan. "Het is dus bij uitstek een ruimte die heel snel rommelig wordt omdat de plek voor zoveel doeleinden wordt gebruikt."

Hoe meer ruimte je hebt, hoe meer zooi je bewaart

Een van de grote problemen: meer spullen hebben dan je gebruikt. "Ik heb sinds een jaar een nieuwe, grotere keuken en de ervaring leert: hoe meer ruimte je hebt, hoe meer zooi je bewaart", zegt Aretz, die bekendheid verwierf met haar laatste boek Borreltijd. "Ik heb een grote gietijzeren pan altijd op het fornuis staan. Het is ook een mooie pan, maar hij staat daar ook omdat er geen ruimte voor heb in mijn lade."

Je kunt met een klein aantal pannen al zoveel, zegt Aretz. "Essentieel is een grote pan die ook in de oven kan, zoals die gietijzeren. Verder heb je een kleine pan nodig voor de doperwtjes en de sauzen, een goede koekenpan en een goede grillpan of grillplaat. Dan ben je er eigenlijk wel. Hoewel een goede wokpan ook wel heel fijn is."

Kun je niet alles kwijt, dan zou de oven een goede extra bergplaats kunnen zijn, aldus Aretz. "Maar dat is niets voor mij, want er gaat geen dag voorbij dat ik mijn oven niet gebruik."

Heb je dubbele pannen of deksels die je niet meer gebruikt: geef ze weg of breng ze naar de kringloop. Is de antiaanbaklaag in slechte staat, gooi de pan dan weg, zegt Masuger.

“Als het mogelijk is en je genoeg ruimte hebt, gebruik dan twee lades of kastjes. Een voor de pannen en een voor de deksels.” Krystel Masuger, professioneel organizer

Masuger adviseert haar klanten van ByKoko na te denken over je keuken voor het inrichten. Zet je pannen vlak bij de plek waar je ze gebruikt en berg ze op in laden want die zijn makkelijker in te richten dan kastjes. Scheid de pannen van de deksels.

"Als het mogelijk is en je genoeg ruimte hebt, gebruik dan twee lades of kastjes. Een voor de pannen en een voor de deksels. Je kunt ook de bakpannen en kookpannen van elkaar scheiden omdat kookpannen vaak veel meer ruimte innemen."

Nog wat logische tips in de ogen van Masuger: gebruik een rek voor je deksels want dat scheelt ruimte ("er zijn speciale pannendekselrekken, maar je kunt ook een bordenrek of afdruiprek gebruiken) en gebruik (vooral in kastjes) pannenorganizers die overzicht bieden.

“Eigenlijk zijn pegboards bedoeld voor in de garage maar ook op andere plaatsen te gebruiken om spullen te organiseren.” Krystel Masuger

"Bij onlineshops en warenhuizen vind je allerlei soorten ladeverdelers. Een andere handige manier om de pannen op de goede plek te houden zijn pegboards, dan schuiven je pannen niet meer. Ze zijn ook handig voor borden en kommen", zegt Masuger.

"Voor kastjes kun je extra ruimte creëren door de hoogte in te gaan met een rek, waardoor je ze boven elkaar kunt opbergen zonder je kast aan te passen."

Veel te weinig ruimte? Dan kun je je pannen ook ophangen, zowel verticaal als horizontaal: aan het plafond, aan de binnenkant van kastjes en tegen de muur, zegt Masuger. "Dat kun je ook doen met je deksels. Als je symmetrisch ophangt aan een muur of aan een plafond ziet het er nog leuk uit ook."