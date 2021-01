Thuisbakkers leerden in coronatijd hun oven vaak beter leren kennen. Toch zijn er fouten die steeds terugkeren, weten de kenners, want elke oven is anders. Meten is weten, vindt Rutger van den Broek, de eerste winnaar van Heel Holland Bakt.

Ook deelnemers van bakprogramma Heel Holland Bakt lopen er telkens tegenaan: de ovens in de witte tent zijn net een tikje anders dan hun eigen vertrouwde oven. Dan kan het zomaar gebeuren dat je tulband niet gaart of juist in mum van tijd verbrandt. Drie experts over de meest gemaakte fouten.

Niet de goede temperatuur instellen

"Het voorverwarmen van je oven is belangrijk, zodat de oven op de juiste temperatuur is. Niet gelijk iets erin zetten, maar de tijd nemen om goed op te warmen", zegt Rutger van den Broek, beter bekend als Rutger Bakt en als eerste winnaar van Heel Holland Bakt in 2013. Gok niet, zegt ook Tessa Couperus van PaTESSerie.com.

"De grootste fout qua oven is wat mij betreft geloven dat de temperatuur die op de oven staat klopt. Elke oven is anders en zo ook de temperatuur. Meet de daadwerkelijke temperatuur daarom eens." Investeer in een simpele oventhermometer van een paar euro, raadt ook Van den Broek aan. "Dan weet je zeker weet dat de temperatuur juist is."

“Bak je koekjes op een bakplaat, dan plaats je deze in het midden van de oven” Rutger van den Broek, winnaar Heel Holland Bakt

Verkeerde hoogte gebruiken

Wat vaak verkeerd gaat, weten de kenners, is dat bakkers het rooster op de verkeerde hoogte in de oven zetten. "Zorg er altijd voor dat het baksel zoveel mogelijk in het midden van de oven staat", adviseert Van den Broek. "

Bak je een tulband of appeltaart, die veel hoger zijn dan de koekjes, dan plaats je het rooster één niveau onder het midden, zodat de vorm precies in het midden van de oven staat." Uitzondering: als je de grill gebruikt, zoals crème brûlée, dan moet je het rooster juist dicht onder de grill zetten. Op de hoogste stand dus.

“Bakvorm in de buurt van de oven zetten, oven open, hup bakvorm erin en snel weer dicht!” Tessa Couperus, baksite PaTESSerie

Warmte verliezen

Laat je je bakplaat onder in je oven liggen, omdat hij in de keuken in de weg ligt? Niet doen, dan warmt je oven niet goed op. Andere manieren waarop je warmte verliest: niet warm genoeg voorverwarmen, zegt Couperus. "Het is van belang om je baksel zo snel mogelijk in de oven te zetten. Wat ik te veel zie: dat mensen de oven open doen, dan vanuit een andere hoek in de keuken de bakvorm of bakplaat pakken. Je bent dan al zoveel warmte kwijt, dat je baksel niet direct die warmte krijgt die het nodig heeft. Dus: bakvorm in de buurt van de oven zetten, oven open, hup bakvorm erin en snel weer dicht!"

In het verlengde daarvan, tipt zij de oven altijd circa 20 graden hoger voor te verwarmen. "Want zodra je de oven opentrekt ben je al een deel van de warmte kwijt. Zodra je baksel in de oven staat natuurlijk niet vergeten de temperatuur weer terug te zetten naar de gewenste baktemperatuur."

Verkeerde stand gebruiken

De meeste ovens hebben veel verschillende standen: bovenwarmte, onderwarmte, hete lucht, grill en vaak ook nog tal van combinaties. Ook hier geldt: weet wat je doet. Van den Broek: "Let op het verschil tussen onder- en bovenwarmte en hetelucht. Zeker cakes en biscuit worden erg droog en hard als je ze op de heteluchtstand bakt."

"Wij hebben weleens meegemaakt dat we voor muffins in een grillstand hadden gezet", vertelt Najima, de jongste van de bloggers Healthy Sisters."Lekker: gegrilde muffins."

Blijven nadenken is altijd handig. "We hebben ook weleens dat we denken dat we de oven hebben aangezet. Komen we een half uur later kijken, blijkt hij nog uit te staan."