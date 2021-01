Dit jaar gaan we nóg gezonder eten, maar op zijn tijd ook genieten. Zeker als de horeca weer open is. Dat verwachten foodtrendwatchers Denise Kortlever en Maaike de Reuver.

Op 15 maart vorig jaar sloot in ons land de horeca en dat is terug te zien in de cijfers: restaurants leverden gemiddeld 42 procent aan omzet in. Aan de andere kant zagen supermarkten hun omzet in 2020 met 17 procent stijgen. Het percentage online boodschappen steeg zelfs met 31 procent.

"Supermarkten zijn in de foodsector de grote winnaars van de coronacrisis", concludeert Maaike de Reuver, foodtrendwatcher en hoofdredacteur van Food Inspiration. "Dat geld zullen ze investeren in innovaties, zoals nog meer mogelijkheden om online boodschappen te doen, en misschien zelfs winkels zonder kassa's én personeel."

Thuisbezorging en dark kitchens

Ook maaltijden werden in 2020 vaker dan ooit thuisbezorgd. De omzet steeg met 23 procent. "Die groei zet naar verwachting door", aldus De Reuver. "Voor 2021 wordt ten opzichte van 2019 een groei van 29 procent voorspeld."

“Zodra de restaurants weer open zijn, gaan we uitgebreid tafelen met onze dierbaren.” Maaike de Reuver, foodtrendwatcher en hoofdredacteur Food Inspiration

Foodtrendwatcher en kookboekenauteur Denise Kortlever verwacht dat bepaalde ontwikkelingen na de pandemie zullen voortduren. "Thuisbezorging van high-end restaurants bijvoorbeeld, in de grote steden maar zeker ook daarbuiten. Niet per se vanwege de winst, een foodbox en online kookworkshops helpen enorm bij het neerzetten van een restaurant als merk."

In de restaurants zelf zal - eenmaal weer open - niet alles teruggaan naar het oude normaal. Denk aan menukaarten in een app en bestellen via QR-codes. Kortlever: "Voor veel horeca is dat heel handig gebleken."

Verder zal het aantal zogenoemde 'dark kitchens' toenemen, vermoeden de trendwatchers. "In deze keukens wordt louter en alleen voor thuisbezorging gekookt", legt De Reuver uit. "Tussenpartijen vragen een hoge afdracht. Een deel van de zaken bezorgt hun maaltijden zelf."

Goed voor de weerstand

Een ander gevolg van de pandemie is de sterkere focus op onze weerstand en gezondheid. Kortlever zag in de Verenigde Staten vorig jaar al producten met zink of kurkuma, en gut friendly pindakaas met probiotica erin. "Goed voor de darmflora oftewel microbioom. Vaak zijn dit soort trendy producten een paar jaar later ook in ons land te koop."

Trends die volgens de trendwatchers doorzetten: Plantaardige zuivel, zoals plantaardige kaas

Minder alcohol; meer alcoholvrije en -arme drankjes

Zelf koken en bakken, denk aan zuurdesembrood en appeltaart

Kwaliteit boven kwantiteit

De West-Afrikaanse keuken, bijvoorbeeld het rijstgerecht jollof

Kortlever denkt - en hoopt - dat we meer voor kwaliteit in plaats van kwantiteit gaan. "Niet een heel pak koekjes, maar een echt lekkere koek. Iets om jezelf mee te verwennen, waarvoor je dus in verhouding meer betaalt."

De trend van gezond eten is al jaren gaande en steeds meer mensen beseffen dat iedere dag vlees eten niet goed voor de planeet is. "Het is overdreven om te denken dat we massaal plantaardig en supergezond gaan eten", nuanceert De Reuver. "Maar het is wel een trend die steeds groter wordt."

Maar zodra de restaurants weer open zijn, gaan we uitgebreid tafelen met onze dierbaren", voorspelt De Reuver. "En daar hoort voor veel mensen toch een stukje vlees en alcohol bij. In 2021 gaan we ook genieten, dat is een ding dat zeker is."