Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een filodeegtaart met prei, citroen en feta.

Bereidingstijd: 50 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: prei

Aantal personen: 4

Prei is naast goedkoop ook erg gezond. Het bevat veel vezels, vitamines en mineralen. Met deze veelzijdige groente kun je alle kanten op. Stamppot, soep, een ovenschotel of een frisse salade voor op brood, eigenlijk is niets onmogelijk. Wist je al dat je er ook een filodeegtaart mee kunt maken? De variant uit dit recept is gevuld met zachte prei, feta en citroenrasp.

Filodeeg is een vergevingsgezind deeg, dus laat je niet afschrikken door de dunne, breekbare velletjes. De regel is bijna: hoe rommeliger de oven in, hoe mooier het eindresultaat.

(Foto: Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor filodeegtaart met prei, citroen en feta

225 g filodeeg, ontdooid volgens de aanwijzingen op de verpakking

5 dunne preitjes

150 g feta

2 grote eieren

rasp van 1 biologische citroen

Zo maak je filodeegtaart met prei, citroen en feta

Verwarm de oven voor op 200 graden. Maak de preitjes schoon en snijd ze in dunne ringen. Verhit wat olie in een koekenpan en bak de prei heel zachtjes gedurende 8 minuten. Doe de eieren en de citroenrasp in een grote kom. Verkruimel de feta erover en doe de prei erbij. Meng alles goed door elkaar en breng op smaak met een beetje zout en flink wat peper. Vet een metalen springvorm of ovenschaal in met wat olie en bedek losjes met verschillende lagen filodeeg. Laat de vellen ruim over de rand hangen en houd 1 vel filodeeg achter. Schep de vulling in de schaal en leg het achtergehouden vel filodeeg in het midden. Vouw het overhangende filodeeg helemaal naar binnen toe. Kwast de preitaart royaal in met olijfolie en bak in ongeveer 40 minuten goudbruin en gaar. Houd goed in de gaten dat de taart niet te donker wordt, de ene oven is de andere niet.

Eet smakelijk!