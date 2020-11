"Pasta is de koning van de snelle maaltijden", vindt Sean Patrick, oprichter van de Rotterdamse start-up VeggiHap. Pasta's met (een klein beetje) groenten bestaan al, maar die smaken vaak toch wat stroef en korrelig. VeggiHap laat zich voorstaan op 'het juiste mondgevoel', terwijl de pasta voor ruim 50 procent bestaat uit afgedankte groente of groene banaan.

Groene bananen zijn geen gewone bananen en geen bakbanen. Groene bananen zijn East African Highland Bananas, ook wel matooke genoemd. "Vergeet gewone banaan, dit is echt een groente", zegt Patrick.

"Rauw smaakt groene banaan ongeveer als aardappel. Het is glutenvrij en zit vol langzame koolhydraten en vezels, precies het soort voedsel dat momenteel enorm in opkomst is."

De keuze voor dit ongebruikelijke hoofdingrediënt ligt voor een belangrijk deel in Patricks herkomst. Hij is geboren en getogen in Oeganda, waar zijn vader landbouwwetenschapper was en zijn moeder werkt in ontwikkelingsprojecten.

Patrick erfde bananenplantage van vader

"In Oeganda heeft vrijwel elke familie een stuk land waarop eten verbouwd wordt voor eigen gebruik", vertelt de ondernemer. "Ook als je in de stad woont." Toen Patricks vader in 2013 kwam te overlijden, erfde Sean met zijn drie broers en twee zussen een grote bananenplantage.

“In Italië ben ik gaan experimenteren met groenten die in Europa voorradig zijn: rode biet, pompoen, wortel, spinazie.” Sean Patrick, oprichter VeggiHap

Met een master Food & Agriculture en een Advanced Master International Development op zak, beide gehaald in Nederland, ging hij op zoek naar een toepassingsmogelijkheid voor matooke. Niet zozeer voor zichzelf en zijn eigen bananen, maar om een structurele oplossing te vinden voor problemen in zijn thuisland.

"Veel mensen komen moeilijk rond en er is veel voedselverspilling. Het ontbreekt aan de juiste infrastructuur en koelmogelijkheden om de gewassen te verkopen die je zelf niet opeet." Met VeggiHap wil Patrick voedseloverschotten en verspilling helpen voorkomen en een extra bron van inkomsten ontwikkelen.

Sean Patrick bekijkt zijn matookepasta (Foto: VeggiHap)

Tweeëneenhalf jaar stopte hij in de ontwikkeling van matookepasta. Hij won een innovatieprijs en kreeg de kans om zijn product verder te vervolmaken in pastawalhalla Italië.

"Daar ben ik ook gaan experimenteren met groenten die in Europa voorradig zijn: rode biet, pompoen , wortel, spinazie. Afgedankte groenten, die normaal niet meer verkocht zouden worden, omdat ze een afwijkende vorm hebben, bijvoorbeeld. Ook hier bestaat veel voedselverspilling."

Krappe hap

VeggiHap lanceerde de pastalijn begin 2020, vlak voor de komst van corona. "Om een nieuw voedingsproduct te lanceren, heb je de horeca nodig", weet Patrick. "En die ondernemers moesten sluiten."

Door samen te werken met delicatessenwinkels en foodbloggers, heeft Veggihap toch een minimarktsegment weten te veroveren. In de Science Tower in Rotterdam houden Patrick en zijn onlangs ingestapte zakenpartners Peter van der Manden en Walter Zantinge kantoor naast een krappe productieruimte met één pastamachine en stapels droogrekken.

"We kunnen 4.000 kilo pasta per week maken, maar dat krijgen we hier niet gedroogd", laat Patrick zien. Dat probleem is binnenkort echter opgelost. Begin deze week werd bekend dat VeggiHap de Business Challenge City Lab 010 heeft gewonnen voor de categorie nieuwe economie. "Net op tijd", glundert Patrick. Nu kunnen we een droogmachine kopen en onze productie verviervoudigen. Hoeven we voorlopig geen nee meer te verkopen."

Force for good

Patricks grote droom is zijn technologie opschalen en in Oeganda introduceren. Al een paar jaar werkt hij aan de logistiek die daarvoor nodig is. Tussen de bedrijven door ontwikkelde Patrick koolhydraat- en suikerarme ontbijtgranen, in de smaken matooke-cacao en bosbessen. Binnenkort staan ze in de webshops.

Gezond voedsel produceren, verspilling terugdringen én meer inkomenszekerheid bieden aan een kwetsbare groep: dat is een "win-win-win", vindt hij. "Zo kan een bedrijf ook een force for good zijn."