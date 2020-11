Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een snelle curry met zalm en andijvie.

Bereidingstijd: 20 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: andijvie

Aantal personen: 4

Andijvie in stamppot kent iedereen wel, maar je kunt het ook heel goed in andere gerechten verwerken. Bijvoorbeeld in een salade, een quiche of een curry, zoals in dit recept. Andijvie is tot december uit Nederland verkrijgbaar. Het is een gezonde groente vol antioxidanten, mineralen en vitamine A, C en K.

(Foto: Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor zalmcurry met andijvie

300 g rijst

650 g zalmfilet zonder vel

4 el Chennai currypasta

600 g andijvie, grof gesneden

6 el volle, Griekse yoghurt (plus extra om te serveren)

Vegetarisch alternatief: vervang de zalm door gekookte kikkererwten, tofoe of vegetarische 'kip' stukjes.

Zo maak je zalmcurry met andijvie

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de zalm in stukken (niet te klein). Verhit wat olie in een grote koekenpan en bak de stukken zalm net niet helemaal gaar haal ze uit de pan. Verhit de currypasta in de pan en bak het een paar minuten totdat het begint te geuren. Doe de andijvie erbij en bak totdat het geslonken is. Doe dan de yoghurt erbij en roer goed door totdat je een saus krijgt. Doe de stukken zalm weer in de pan en warm alles even door, totdat de stukken zalm helemaal gaar zijn. Verdeel de rijst over de borden, schep de zalmcurry erover en serveer met een lepel koude yoghurt.

Eet smakelijk!