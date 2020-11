Nu de horeca is gesloten en we niet meer zijn veroordeeld tot kantoorkoffie, is thuis een lekker bakje koffie kunnen zetten wel zo handig. Percolator, cups, cafetière: wat kies je en wat is de gezondste keuze?

De koffiesoort is allereerst belangrijk voor een lekker kopje koffie, vertelt Peter Braakman, barista bij Cupp, een bedrijf dat trainingen voor barista's en workshops geeft. "De lekkerste koffie krijg je als je werkt met versgemalen bonen. Je kent het vast van een pak koffie dat je opentrekt: het ruikt even heerlijk, maar de geur vervliegt snel."

Supermarktkoffie is daarnaast vaak donker gebrand, zegt Braakman. "Dat is goed voor in een espressomachine, maar in een filter is juist licht gebrande koffie lekkerder."

"Een ander voordeel van bonen malen, is dat je zelf de grofheid bepaalt. Koffie voor in een espressomachine moet heel fijn gemalen zijn, zodat het water er langzamer doorheen loopt en meer smaak opneemt. Koffie in een filter mag grover. Koffie voor in een percolator of mokkapot zit daar tussenin."

'Gezond drankje als er weinig cafestol in zit'

De ene methode om koffie te zetten is gezonder dan de ander, vertelt Iris Groenenberg, adviseur bij het Voedingscentrum. "In koffie zit het stofje cafestol, maar dat kan er uit gefilterd worden. Dat doe je het beste met een filter, koffiepads, oploskoffie en percolatorkoffie."

Gemiddeld cafestolgehalte in verschillende koffies Filterkoffie papier, koffiepads, percolator: 0,1 mg per kopje

Filterkoffie metaal/nylon: 1 mg

Oploskoffie: 0,2 mg

Mokkapot: 1 mg

Cupjeskoffie: 1 tot 2 mg

Espressomachine: 1,5 mg

Cafetière: 3,5 mg

Kookkoffie, ook wel Turkse of Griekse koffie: 4 mg

(Bron: Consumentenbond)

Cafestol verhoogt het LDL-cholesterol, vertelt Groenenberg. "Het teveel van deze 'slechte' vorm van cholesterol blijft plakken aan de binnenkant van je bloedvaten. Dat vergroot de kans op een hartaanval of beroerte. Als je veel koffie drinkt, is het slim om hier op te letten. Koffie is verder een gezond drankje, waar je tot vier koppen per dag van kunt drinken - als je er geen suiker in doet tenminste."

Pads, cupjes, cafetière

Hoe zit het met smaakbeleving van de verschillende methodes? Braakman: "Filterkoffie levert een koffie op die helder is van smaak. Door een grove maling te gebruiken, krijg je niet een enorm bittere bak."

Braakman denkt dat cups smaakvollere koffie opleveren dan pads. "Er zit meer koffie in een cup dan in een pad en bij de cupjes is de druk hoger, dat geeft de koffie meer smaak. Een tip: er zijn nu ook herbruikbare koffiecups op de markt. Daar kun je je eigen gemalen koffie in doen."

“Met een een mokkapot en een handopschuimer zet je, niet duur, lekkere cappuccino.” Peter Braakman, barista

In een cafetière, ook wel de French press, wordt heet water over de gemalen koffie geschonken en druk je de koffie met een filter naar onderen. Braakman: "Daardoor blijven alle oliën uit de bonen nog in de koffie zitten. Dat zorgt voor een romige, wat vettere koffie." Een nadeel is dat het stofje cafestol in de koffie blijft zitten (zie kader). Het advies is daarom om er maximaal één kopje per dag van te drinken.

Met een mokkapot of percolator kun je goede espresso maken, zegt Braakman. "Het water gaat met druk door de koffie heen, zodat je een geconcentreerde smaak krijgt."

Zelf barista spelen

En dan het schuim: cappuccino, latte macchiato - Braakman gebruikt er verse, volle melk voor. "Dan krijg je het beste resultaat". Groenenberg: "Wie op de vetten wil letten en dagelijks deze koffies drinkt, kan beter wel voor halfvolle of magere melk gaan."

"Wie een echte thuisbarista wil worden en een groot budget heeft, zou ik een bonenmaler en een espressomachine aanbevelen", sluit Braakman af. "Wie wat minder budget heeft een mokkapot en een handopschuimer."