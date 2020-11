Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een ovenschotel met gnocchi, pompoen, gorgonzola en salie.

Bereidingstijd: 30 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: pompoen

Aantal personen: 4

Geen herfst zonder pompoen. Deze sierlijke groente heeft een nootachtige, zoete smaak en is zacht van structuur. Geliefd bij zowel kinderen als volwassenen. Van de oranje pompoen en de flespompoen kun je de schil gewoon eten als je die meekookt of meeroostert. Dat scheelt veel gedoe.

In dit recept rooster je de pompoen in stukjes in de oven, waarna je er een heerlijke ovenschotel met gnocchi en gorgonzola mee maakt. Wie niet van blauwe kaas houdt kan ook mozzarella of geitenkaas gebruiken.

(Foto: Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor gnocchi met pompoen en gorgonzola

700 g pompoen, in kleine blokjes

800 g verse gnocchi

200 g gorgonzola

60 g walnoten

klein bosje salie, alleen de blaadjes

Zo maak je gnocchi met pompoen en gorgonzola

Verwarm de oven voor op 200 graden. Schep de blokjes pompoen in een ovenschaal om met wat olie en rooster ze in 20 tot 25 minuten gaar. Kook intussen de gnocchi gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat uitlekken. Snijd de blaadjes salie in reepjes. Haal de ovenschaal uit de oven en doe de gnocchi en salie erbij. Schep om en besprenkel met nog wat olijfolie. Verdeel de gorgonzola erover. Zet de oven op de grillstand en laat de ovenschotel in ongeveer 5 minuten goudbruin worden.

Eet smakelijk!