Bourgondisch, glutenvrij of vegetarisch. Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en eetgewoonten. In Het eetdagboek praten we met een willekeurige Nederlander over wat zij die dag hebben gegeten en gedronken. Deze week Myra Madeleine, die ook op culinair gebied volop van het leven geniet.

Myra Madeleine (48) is culinair auteur en woont met haar man en drie kinderen in Breda.

Het eetdagboek van Myra Madeleine Ontbijt: 2 koffie (zwart)

Tussendoor: kaassoufflé met geitenkaas uit de oven

Lunch: parelcouscoussalade met zelfgemaakte kruidenpesto, geroosterde noten en fetakaas

Tussendoor: flespompoen met hete honing en twee gele kiwi's

Avondeten: ribeye, aardappeltjes uit de oven (met knoflook, tijm en rozemarijn) en een ratatouille (gestoofde aubergine, courgette, paprika, ui), een glas rode wijn en een glas bruiswater

Na het eten: twee stukjes Franse kaas met stokbrood en een half glaasje rode wijn

Tussendoor: bruiswater

Ontbijt je niet?

"Al jaren niet. Dat is zo gegroeid toen ik vroeger met mijn man in Brussel woonde. Hij kwam iedere avond laat thuis van zijn werk en dan wachtte ik met het eten. Vaak schoven we pas na achten aan tafel, waardoor ik 's morgens absoluut niet aan eten moest denken."

En weinig tussendoortjes?

"Op de paar happen na die ik neem om gerechten te proeven tijdens het koken voor mijn werk - dit keer de flespompoenen en de kaassoufflé - eet ik inderdaad maar weinig tussen de maaltijden door. Soms een stuk fruit of iets anders, maar vaak is de lunch of het diner alweer daar voordat ik het goed en wel in de gaten heb."

Hoe blijft een foodblogger op gewicht?

"Ik besteed ook privé veel tijd en aandacht aan eten. Ik geniet er intens van, maar dat betekent niet automatisch overdaad. Volgens mij is het geheim: bewuste keuzes maken. Als ik kies voor kaas na, dan laat ik een borrelhapje vooraf even voorbij gaan. En anders loop ik gewoon nog een strafrondje."

Klinkt als behoorlijk prijzige boodschappen

"Wij geven inderdaad veel geld uit aan eten, maar dat is onvermijdelijk als je zoals ik hele dagen met eten bezig bent. Ik betaal graag wat meer voor een mooi stuk eerlijk vlees en verse groente uit de boerderijwinkel. Datzelfde geldt trouwens ook voor de wijn."

Nooit zin in friet met mayonaise?

"Zeker wel. Dat staat hier regelmatig op tafel. Maar ook dat maak ik het liefst zelf. Zowel de frieten als de mayonaise. Tien keer lekkerder als je de juiste aardappels gebruikt en zelf je mayo maakt."

Een echte bourgondiër dus?

"Ik kan dolgelukkig worden van de complexiteit, aandacht en smaaksensaties tijdens een diner in een sterrenrestaurant, maar ook van de eenvoud van een kroketje uit de muur. Ik vind een dag zonder vlees heerlijk, maar ik kan ook hevig verlangen naar een serieuze Texaanse steak."