Groenten en kruiden eten van je eigen stukje grond: de moestuin is populair. Ook in de herfst en winter kunnen we lekker doorkweken. NU.nl vroeg moestuinexpert Kim Nelissen en groentechef Frank Fol met welke groentes we in de koude maanden uit de voeten kunnen.

Moestuinexpert Kim Nelissen, oftewel Moesmeisje, adviseert om snel te zijn met het kweken van knoflook. "De knoflook heeft juist een beetje kou nodig, om straks een mooie pol met tenen te maken. Oktober en begin november zijn daar een goed moment voor. Een ander voorbeeld is de herfstplantui. Als je deze nu in de grond stopt, kun je deze na het voorjaar oogsten," weet ze.

"Verder heb je nog een speciale tuinboon die je in november kunt zaaien: aquadulce. Als je een zachte winter hebt, kun je in het vroege voorjaar al oogsten."

“Sommige producten zijn misschien minder bekend. Neem bijvoorbeeld de peterseliewortel of de landkers. Maar dat maakt ze niet minder lekker.” Frank Fol, De Groentekok

Van veldsla tot landkers

Frank Fol, oftewel De Groentekok, schuift nog een aantal andere wintergroenten naar voren. "Veldsla, spruitjes, pastinaak, tuinkers, peterseliewortel, grondwitlof en landkers zijn een paar mooie voorbeelden," begint hij. "Sommige producten zijn misschien minder bekend. Neem bijvoorbeeld de peterseliewortel of de landkers. Maar dat maakt ze niet minder lekker."

Deze groenten zijn een mooie match met ons klimaat, licht de chef toe. "Knollen en wortels doen het goed in zandbodems. Niet alleen die bekende oranje wortel, maar ook de peterseliewortel. Als je kijkt naar bladgroenten, dan zijn landkers en postelein groenten die gemakkelijk groeien in de herfst- en wintertijd. Deze groenten kunnen zelfs sneeuw aan."

Binnen kweken

Wie geen moestuintje heeft, of in de winter niet buiten op de hurken wil, kan ook binnen aan het kweken slaan. "Kiemgroenten werken goed thuis," tipt Nelissen. "Broccolikers, alfalfa, taugé; die kun je binnen prima zaaien. Doe dit in een kiemschaaltje met water en zet deze vervolgens in de vensterbank. Het zijn lekkere groenten om mee te garneren."

Wie het nog serieuzer wil aanpakken, kan groeilampjes aanschaffen voor thuis. "Daardoor kan ik in de winter doorgaan. Je kunt sla en kruiden telen onder de groeilamp, zoals basilicum. Die lamp zorgt ervoor dat de groenten genoeg licht krijgen.

Seizoensgebonden eten

"Het is belangrijk om lokaal en seizoensgebonden te eten, benadrukt Fol. "Ons lichaam heeft elk seizoen bepaalde grondstoffen nodig. Als jij voeding gaat eten die ingevlogen wordt, bijvoorbeeld uit Thailand, dan eet je producten met grondstoffen die ons lichaam in de winter niet nodig heeft. Of maar een deel daarvan," vertelt de chef. "Elk seizoen heeft zijn noden. De natuur is verbonden met ons lichaam. Eet dus voedsel uit je eigen regio."

'Zure regen van wintergroenten.'

Recept van groentechef Frank Fol

De benodigheden voor zure regen van wintergroenten. (Foto: Tony Leduc)

Ingrediënten voor vier personen:

120 gr. rode biet

120 gr. wortel

2 schorseneren

120 gr. knolselderij

120 gr. gele raap

120 gr. koolrabi

120gr. pastinaak

12 blaadjes spinazie

Zeezout

1 dl. olijfolie

50 cl. witte wijnazijn