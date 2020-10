Hard seltzer is bruiswater met een smaakje en alcohol. Simpeler kan bijna niet en toch heeft het Noord-Amerika al veroverd. In Nederland zie je ook steeds vaker blikjes hard seltzer in de schappen liggen, maar vooralsnog is het vooral een mediahype.

Coca-cola produceert sinds kort een hard seltzer, net als Heineken, Budweiser en Corona. Dan moet het wel wat zijn, toch? Canadezen en Amerikanen vinden in ieder geval van wel. Volgens onderzoeksbureau IRI koopt 8 procent van de Amerikaanse huishoudens inmiddels hard seltzer. Een deel van die consumenten stapt daarbij over van een andere alcoholcategorie, twee derde hiervan is geswitcht van bier naar hard seltzer. Dat gaat om enorme aantallen.

"Als zoiets in Nederland gebeurt, vallen er ontslagen", zegt foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. Hij hoorde eind 2018 voor het eerst over het alcoholhoudende bruiswater. Nu zijn in de afgelopen maanden in Nederland alleen al vijftien tot twintig nieuwe producenten bijgekomen, zegt Brouwer.

"Hard seltzer is momenteel echt een media- en ondernemerstrend. Het is hip om een eigen onderneming in de food&beverage te hebben, dus veel start-ups en kleine producenten pakken dit op. Iedereen wil immers de volgende Red Bull zijn."

Reinier Kamphuis zag ook heel snel potentieel in hard seltzer. Met zijn distributiebedrijf Bier & Co is hij altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en producten en sinds juli dit jaar zitten er drie hard seltzers in zijn assortiment. "Het is voor het eerst dat de hele industrie bij elkaar komt en inspringt op een nieuwe drank. Van ambachtelijke brouwerijen tot start-ups en grote spelers. Hard seltzer past dan ook niet echt binnen één bestaande categorie."

Een van de start-ups die is begonnen met het produceren van een hard seltzer is Bozu. Gianluca De Leo is medeoprichter en -eigenaar en waagde in 2019 de sprong van detachering naar drankproductie.

"Samen met Brend Koolhof hoorde ik over het succes van wodka-soda in Canada. Dat was nog voor het populair werd in de VS, en we besloten het avontuur aan te gaan. In mei 2019 brachten we onze eerste hard seltzer op de markt en in juni 2020 werd Bozu landelijk gelanceerd. Het drankje past goed in de tijdgeest van verantwoord alcoholgebruik, caloriearm en natuurlijke ingrediënten."

"Ik geloof ook dat er ruimte is voor hard seltzer in Nederland", zegt Brouwer. "Het heeft niet de suikerigheid en hoeveelheid koolhydraten als andere dranken en jonge generaties zijn op zoek naar nieuwe smaken, bijzondere merken en natuurlijke ingrediënten."

Een bruiswatercultuur

Toch plaatst de trendwatcher ook een kanttekening: "Het verschil met de VS is dat ze daar geen bruisendwatercultuur hadden, zoals wij die wel kennen. En al helemaal niet bruisend water met een smaakje. Toen dat daar nog niet zolang geleden werd geïntroduceerd door La Croix, was de stap naar het toevoegen van alcohol snel gemaakt. Volgens mij loopt de verkoop van die watercategorie hier helemaal niet zo goed en houden Nederlanders het liever bij naturel bruisend water."

Het blijft voorlopig de vraag of het bij een media- en ondernemerstrend blijft of dat de Nederlandse consument net zo enthousiast wordt.