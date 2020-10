Of je nu honing neemt, kristalsuiker of agavesiroop: het bevat allemaal suiker. Als alternatief voor suikers worden zoetstoffen ingezet, zoals sorbitol, aspartaam en stevia. Ook zit er suiker in fruit en melk. Welke zoetmaker is het minst ongezond voor de zoetekauwen onder ons?

Suiker komt er niet goed van af: het witte goedje kan leiden tot overgewicht en diabetes. Maar zijn alle suikersoorten even slecht? "Ik geloof niet dat er gezonde suikers bestaan", zegt hoogleraar diabetologie Bastiaan de Galan, ook internist bij Maastricht UMC. "Alle suikers bevatten calorieën en worden in het lichaam afgebroken tot glucose. Dat geldt ook voor kokosbloesemsuiker, honing en ahornsiroop."

"Kokosbloesemsuiker bevat wat meer vitamines en mineralen dan kristalsuiker, maar die hoeveelheid is verwaarloosbaar", vertelt Kim Brouwers, diëtist bij het Diabetes Fonds. "Dit maakt het niet een gezonder product."

Ook suikers uit fruit zijn niet gezonder dan die uit snoep, alhoewel een stuk fruit een gezondere keuze is dan een stuk taart, door alle vezels en vitamines die er in zitten.

"Toegevoegde suikers kun je daarom beter laten staan", zegt Brouwers. "Ons lichaam heeft glucose nodig om te kunnen nadenken en te bewegen, maar daarvoor hebben we genoeg aan de suikers die in fruit, melk en andere gezonde voedingsproducten zitten."

Zoetstoffen bevatten minder calorieën

Zijn zoetstoffen een betere keuze voor wie van zoet houdt? Zoetstoffen worden kunstmatig gemaakt, zoals aspartaam, of gewonnen uit hout (xylitol) of de steviaplant (steviolglycosiden ). Ze zijn half zo zoet als suiker en tot wel 37.000 keer zo zoet.

"Zoetstoffen bevatten minder calorieën dan suiker", vertelt hoogleraar sensoriek en eetgedrag Kees de Graaf (Wageningen Universiteit), coauteur van diverse meta-analyses over zoetstoffen. "Sommigen bevatten de helft minder calorieën en andere helemaal geen, zoals aspartaam en stevia. Het risico op overgewicht is daardoor minder groot. Je kunt beter cola light drinken dan gewone cola."

“Minderen met zoet is niet per se nodig, minderen met calorierijke producten wel.” Kees de Graaf, hoogleraar sensoriek en eetgedrag

Dat zoetstoffen vaak zoeter zijn dan suiker kan niet voor een grotere drang naar zoet zorgen, zegt De Graaf. "Iemand met overgewicht heeft geen grotere voorkeur voor zoet. Dikke mensen eten niet meer zoet dan dunne mensen. Dat is een verhaal dat maar niet weggaat. Te veel zoet eten leidt juist eerder tot een afkeer ervan".

Het opgeheven vingertje over zoet vindt hij daarom niet terecht. "Minderen met zoet is niet per se nodig, minderen met calorierijke producten wel. En producten met zoetstoffen bevatten die calorieën niet, of veel minder."

Zoetstoffen tussenstap voor diabetici

Een ander voordeel van zoetstoffen is dat de bloedsuikerspiegel minder snel stijgt, omdat zoetstoffen geen glucose bevatten. "Het kan daarmee een alternatief voor suiker zijn voor mensen met diabetes, zeker bij diabetes type 1", zegt De Galan. "Er is wel het gevaar dat mensen als beloning voor het kopen van een fles lightdrank met zoetstoffen toch naar een calorierijke snack gaan grijpen. Zoetstoffen zouden kunnen helpen om af te vallen, maar niet als je zulk gedrag gaat vertonen."

"Zoetstoffen kunnen een tussenstap zijn voor diabetici en suikerliefhebbers, maar zijn zeker niet de oplossing", zegt het Diabetes Fonds. "Wij adviseren om met zoet te minderen, omdat zoet meestal in producten zit die we niet nodig hebben voor onze gezondheid."

Van producten met zoetstoffen word je dus minder snel dik, maar zelf een taart bakken met xylitol klinkt een beetje lastig.

Gebak en yoghurt zoeten kan het beste met appelpartjes of ander vers fruit, tipt Brouwers. "Pureer het niet, want dan houd je alleen de suikers over en minder vezels en vitaminen. Ook is het een idee om te gaan experimenteren met kruiden. Gebruik eens kaneel, speculaas of gember."