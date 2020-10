Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: bonenschotel met boerenkool, tomaat, spek en kabeljauw.

Bereidingstijd: 20 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: boerenkool

Aantal personen: 4

Boerenkool is een typische herfst en wintergroente, die van september tot maart wordt geoogst. Het is rijk aan vitamine A en C, calcium en vezels en dus erg gezond. Met boerenkool kun je veel meer dan alleen stamppot maken. Voor deze bonenschotel roerbak je de boerenkool totdat het wat geslonken is. De boerenkool behoudt zo haar bite.

Vijf ingrediënten voor bonenschotel met boerenkool, spek en kabeljauw

2 blikken boterbonen (reuzenbonen), afgespoeld en uitgelekt

300 gram boerenkool

4 trostomaten, in stukjes

100 gram gerookte spekreepjes

4 kabeljauwhaasjes

Vegetarisch alternatief: vervang het spek door vegetarische spekjes of zongedroogde tomaatjes. Kies voor de kabeljauw een visvervanger of laat het weg.

Zo maak je bonenschotel met boerenkool, spek en kabeljauw

Bak de spekreepjes uit in een droge koekenpan.

Voeg, zodra de spekjes knapperig beginnen te worden en er voldoende vet is vrijgekomen, de stukjes tomaat en de boerenkool toe.

Laat de boerenkool al omscheppend slinken. Voeg dan de boterbonen toe en warm even mee. Breng op smaak met versgemalen peper en schep goed om.

Verhit intussen wat olie in een andere koekenpan en bak de kabeljauwhaasjes 1 minuut op hoog vuur. Zet het vuur iets lager en bak de kabeljauw nog ongeveer 6 à 7 minuten totdat de vis gaar is.

Verdeel de bonenschotel over vier borden en leg in het midden van elk bord een stukje kabeljauw.

Eet smakelijk!