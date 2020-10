Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk gerecht bereidt. Deze week: tagliatelle met een romige paddenstoelensaus.

Bereidingstijd: 25 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: paddenstoelen

Aantal personen: 4

Deze pasta met paddenstoelen is makkelijk te maken en ontzettend lekker. Voor een extra smakelijk resultaat is het belangrijk om de paddenstoelen goed bruin te bakken. Dat doe je door ze in delen te bakken, dus niet allemaal tegelijk. De paddenstoelen krijgen dan kleur en gaan niet stomen in hun eigen vocht.

(Foto: Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor tagliatelle met romige paddenstoelensaus

400 à 500 g verse tagliatelle

2 kleine uien

600 g gemengde paddenstoelen

5 el kruidenroomkaas

klein bosje peterselie, fijngesneden

Zo maak je tagliatelle met romige paddenstoelensaus

Schil de uien en snijd ze in dunne ringen. Bak de uien 10 minuten in wat olie of boter op laag vuur, totdat ze zacht en glanzend zijn. Haal de uien uit de pan. Snijd of scheur de paddenstoelen in stukken. Bak ze op hoog vuur in delen goudbruin in wat olie. Zet het vuur laag en doe alle paddenstoelen en de uien weer in de pan, voeg de roomkaas en de peterselie toe en roer totdat je een saus krijgt. Kook intussen de verse tagliatelle beetgaar volgens de instructies op de verpakking. Voeg de tagliatelle samen met een scheutje kookwater toe aan de saus. Schep alles goed door elkaar totdat alle tagliatelle met de romige paddenstoelensaus bedekt is. Verdeel de pasta over de borden en garneer eventueel met wat extra peterselie.

Eet smakelijk!