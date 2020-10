Bourgondisch, glutenvrij of vegetarisch. Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en eetgewoonten. In Het eetdagboek praten we met willekeurige Nederlanders over wat zij die dag hebben gegeten en gedronken. Deze week Diana, die (bijna) alleen maar dierlijke producten eet. Ellen Kampman, hoogleraar voeding en ziekte aan de WUR, geeft haar deskundige mening.

Diana (48) is huisvrouw, werkt als vrijwilliger en woont met haar zoon (20) en man in Den Haag.

Het eetdagboek van Diana: Ontbijt: eierragout van 2 eieren en 100 ml slagroom, beker zwarte thee met daarin een eetlepel gelatine opgelost

Lunch: geen (er stond een cheeseburger met ei en spek op het menu)

Avondeten: stoofpot van rundvlees met uien en aardappelkroketjes, ijs met slagroom en chocoladesaus

Tussendoor: 4 dubbele espresso met suiker, 6 glazen kruidenthee, 2 grote glazen chocomel

Dat klinkt als behoorlijk wat vlees, zuivel en eieren.

"Klopt. Sinds januari eet ik bijna alleen maar dierlijke producten, af en toe aangevuld met aardappels. Dat laatste is vooral makkelijk voor onderweg. Ik heb coeliakie en ben dus allergisch voor gluten. Ik week daarom onderweg altijd al uit naar patat of worst."

Waarom ben je dierlijk gaan eten?

"Ik kwam een jaar geleden in de overgang, en ik had last van opvliegers en nachtelijk zweten. Ik begon erover te lezen en las een artikel over iemand die alleen dierlijk at. Ik dacht: proberen kan altijd. Het beviel goed, mijn klachten verdwenen."

Eten je man en zoon ook mee?

"Ja, het is bij ons thuis vrij simpel: wat ik kook en eet, dat eten zij ook. Ze hadden er geen problemen me om vooral dierlijk te gaan eten. Mijn zoon eet weleens een pizza of een broodje, maar dat eet hij buiten de deur."

Ellen Kampman, hoogleraar voeding en ziekte aan de Wageningen Universiteit: "Dit dieet doet me denken aan het Atkins-dieet dat in de jaren negentig populair was. Een koolhydraatarm dieet, met weinig groenten en fruit en onbeperkt vetten en eiwitten. Er is overigens geen enkele wetenschappelijke reden om aan te nemen dat dierlijke voeding helpt bij overgangsklachten. Ik snap haar zoektocht echter wel. Er wordt veel te weinig onderzoek op dit gebied gedaan, er tobben veel vrouwen met de overgang."

"Ik denk dat Diana er – ondanks de gunstige bloeduitslagen – goed aan doet het bloedonderzoek regelmatig te herhalen. Zeker als ze dit haar leven lang wil volhouden. Er blijft een risico op een tekort aan vitamines of andere voedingsstoffen. De schijf van vijf is niet voor niets gebaseerd op groenten en fruit en gevarieerd eten. Ook zou ik de nierfunctie laten checken, omdat ze veel eiwitten binnenkrijgt. Ik maak me verder vooral zorgen om de hoeveelheid voedingsvezels die zij binnenkrijgt. Die zijn essentieel voor een gezonde darmflora. Dat is voor haar extra lastig, aangezien ze coeliakie heeft. En tot slot valt het me op dat ze veel rood en bewerkt vlees eet. Het advies is om niet meer dan 300 gram rood vlees per week te eten. De consumptie van meer rood vlees verhoogt het risico op darmkanker."

En zo lunch je dus bijvoorbeeld met een cheeseburger?

"Klopt, of een stukje paté, paar blokjes kaas of een uitsmijter, maar dan dus zonder brood. Dat geldt ook voor de cheeseburger die deze zondag eigenlijk op het menu stond. Het was een luie dag en had ik weinig beweging en ook weinig gegeten."

Denk je dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt?

"Dat weet ik zeker. Nog niet zo lang geleden zijn we verhuisd en met mijn nieuwe huisarts had ik het over mijn dieet. Hij wilde weleens weten hoe mijn bloedbeeld was. Ook wat betreft cholesterol en vitamines. Mijn bloedbeeld zegt dat ik helemaal gezond ben."

Krijg je reacties op jouw eetstijl?

"Ik hoor regelmatig dat mijn leefstijl onverantwoord zou zijn in deze tijd. Laat ik vooropstellen dat ik een dierenliefhebber ben. Maar in mijn optiek hebben dieren een doel, dat is dat ze ons voeden. En ik vraag me af: is het verantwoorder om mango's en avocado's uit Zuid-Amerika te importeren dan dat ik biologisch vlees uit de regio eet? Bovendien eet ik qua hoeveelheid minder dan vroeger, dus gebruik ik ook minder van de aarde."