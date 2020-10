Nederlanders aten vorig jaar gemiddeld ruim 0,5 kilo meer vlees dan in 2018. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Het onderzoek werd gedaan op verzoek van Wakker Dier. In totaal consumeerde elke Nederlander gemiddeld 77,8 kilo vlees.

Overigens wordt jaarlijks niet de volledige 77,8 kilo aan dieren gegeten. Die bijna 78 kilo is op basis van karkasgewicht en slechts de helft daarvan wordt daadwerkelijk gegeten. Gemiddeld at elke Nederlander in 2019 dus 39 kilo vlees.

Het is voor het eerst sinds de periode 2005 tot 2009 dat er een aantal jaar achter elkaar sprake is van een stijging in de hoeveelheid vlees die we eten. We zijn vooral meer vlees van pluimvee gaan eten en de stijging ligt voor een klein deel ook aan het meer eten van varkensvlees.

Ondanks de stijging van de hoeveelheid pluimveevlees is varkensvlees nog steeds favoriet. Iedere Nederlander eet gemiddeld 18,5 kilo varken per jaar. Kippenvlees staat op de tweede plaats, met 11,5 kilo per hoofd van de Nederlandse bevolking. Van rund eten we jaarlijks 8 kilo per persoon.

Varkensvlees was vorig jaar favoriet bij vleeseters. (Foto: ANP)

Vlees in de horeca telt mee

Andere diersoorten, zoals kalveren, geiten, schapen en paarden, worden beduidend minder gegeten. In totaal at iedere Nederlander vorig jaar gemiddeld 1 kilo vlees van die dieren.

Vlees dat in de horeca gegeten wordt telt mee in de cijfers. Buitenlandse toeristen dragen in dit onderzoek dus bij aan het Nederlands gemiddelde.

Het Voedingscentrum beveelt aan om wekelijks niet meer dan 300 gram aan rood vlees te eten (rund, varken, geit en schaap). Dat is zo'n 70 gram per dag en jaarlijks 26 kilo.