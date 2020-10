Zeeland zet steeds meer in op het eigen culinaire aanbod en niet meer alleen op zon, zee en strand. Geen gekke strategie als je bedenkt dat de provincie legio streekproducten en Michelinsterren voortbrengt. Nu kent iedereen wel de Zeeuwse mosselen of oosterscheldekreeft, maar ook zout, wijn en zeewier zijn typische Zeeuwse producten.

Met elf Michelinsterren per 380.000 inwoners telt Zeeland van alle Nederlandse provincies de meeste sterren per inwoner. Met Zeeuwse culinaire grootheden als Sergio Herman en Jannis Brevet lijkt de provincie een bakermat van fijnproevers te zijn.

Ook sterrenchef Edwin Vinke van De Kromme Watergang in Hoofdplaat is opgegroeid in Zeeland. "Als kind struinde ik al over het strand om kokkels en kreukels te verzamelen", herinnert hij zich. "27 jaar geleden opende ik mijn restaurant en ik heb vanaf dag één gewerkt met voornamelijk Zeeuwse producten." De Zeeuwse platte oester is Vinkes favoriete product, maar ook zeewier vindt hij een leuk product. En er zijn in Zeeland massa's kaasmakers en andere boerderijen.

"Er is ruimte en vrijheid en wij bewegen langzaam met het Zeeuwse landschap mee. Zeeland betekent alles voor mij."

Tip van Vinke: Auberge des Moules in Philippine

"Vaak weten de Zeeuwen zelf niet eens wat er allemaal uit hun omgeving komt", zegt Margot Verhaagen. Ze is Zeeuwse en schrijft veel over streekproducten. "Vooral de toprestaurants werkten met onze producten. Gelukkig sijpelt die trots steeds meer door naar de mensen thuis." Zeeland brengt veel ziltigheid voort: vis, schelp- en schaaldieren en zeegroenten als lamsoor, zeekraal, zeewier en zeekool. Maar door de verschillende soorten grond en de ruimte die er is, komen er ook talrijke producten van het land.

“Ieder eiland is anders, zelfs een Zeeuwse bolus is overal verschillend.” Margot Verhaagen, culinaire kenner

Erik van den Dobbelsteen is directeur van VVV Zeeland en kan precies vertellen wat er allemaal te vinden is: "Er wordt hier heel veel fruit verbouwd, voornamelijk op de middelste schiereilanden. Denk aan kersen, appels en peren. De bloesem in de lente is prachtig om doorheen te fietsen. En wist je dat onze bessen al sinds jaar en dag worden gebruikt voor de cassis van Hero?"

"In Zeeuws-Vlaanderen en ook een deel van Beveland wordt weer veel bier gebrouwd. Op Schouwen-Duiveland vind je veel wijnboeren en voor goede restaurants moet je naar Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Dat zal met onze bourgondische buren te maken hebben."

Het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct garandeert dat een streekproduct in Zeeland is geteeld, gekweekt, gevist of geproduceerd.

Verhaagen vult aan: "Ieder eiland is anders, zelfs een Zeeuwse bolus is overal verschillend. Ik heb onderzocht of Zeeland een terroir heeft, de Fransen zijn daar zó trots op. Maar ik heb geen eigen terroir kunnen vinden, juist omdat we zoveel verschillende soorten grond hebben."

Tips van Verhaagen: Hotel Mondragon en bijbehorend restaurant Cristó in Zierikzee, De Houtzaagwerf in Kortgene, Voedselbron Graauw in Graauw en huiskamercafé Het Verdronken Land in Nieuw-Namen.

Van het land komen ook Zeeuws lamsvlees en de typisch Zeeuwse aardappel de Rode Pipo. Van den Dobbelsteen: "We hebben veel kleinschalige producenten met korte ketens. Melkboeren die hun melk niet aan grote marktspelers leveren, maar zelf gebruiken voor kaas, boter en ijs. En sinds kort wordt er weer zout gewonnen uit de Oosterschelde. Zeeuwsche Zoute is een nieuwkomer die een oud gebruik weer oppakt."