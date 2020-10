Bourgondisch, glutenvrij of vegetarisch. Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en eetgewoonten. In Het eetdagboek praten we met een willekeurige Nederlander over wat zij die dag hebben gegeten en gedronken. Diëtist Glynis van der Windt geeft haar deskundige mening.

De 45-jarige Anique is psycholoog. Ze woont met haar vriend in het midden van Portugal en heeft een (hobby)wijngaard.

Het eetdagboek van Anique Ontbijt: thee met gember en anijs, een schaaltje Griekse yoghurt met muesli en zadenmix, plus druiven en vijgen vers uit eigen tuin

Tussendoor: paar stukjes pure chocolade en thee

Lunch: kom zelfgemaakte gevulde bonensoep (met bruine bonen, zoete aardappel, ui, paprika, wortel, jalapenopepers, kerrie en rozemarijn)

Tussendoor: een pastel de nata

Avondeten: Indiase linzencurry met zwarte rijst en tortilla's

Tussendoor: een bakje tortillachips, een schaaltje olijven en een glas van onze eigen rode wijn

Eten jullie anders in Portugal dan vroeger in Nederland?

"Dat valt mee. We eten hier wel heel veel verse groenten en fruit. Die krijgen we van mensen in de buurt. Zo brengt de bakker die iedere dag langskomt ook regelmatig eieren en aardappelen mee en hangen de achterburen een tas met groenten aan de deur."

Dat is handig.

"Zeker, en dat vind ik ook zo leuk aan het wonen in deze omgeving. Iedereen heeft zijn eigen moestuin. En bovendien is het een half uur rijden naar een grote supermarkt. Veel Portugezen hier hebben geen vriezer om hun oogst te bewaren en de meeste mensen uit het buitenland zijn hierheen gekomen om off grid te wonen, dus die verbouwen ook zelf groenten en fruit."

Diëtist Glynis van der Windt: "Hoewel er deze dag geen vlees of vis is gegeten, zijn er producten gebruikt die een volwaardige vervanging kunnen vormen. Vooral de peulvruchten zijn een goede vervanger voor vlees. Hiermee doel ik op de bruine bonen en de linzen. Deze verlagen het LDL-cholesterol en bevatten veel vezels. Soep is sowieso een makkelijke manier om je dagelijkse portie groenten binnen te krijgen, en extra lekker met de koudere dagen voor de deur. Het Voedingscentrum adviseert om minimaal 250 gram groente per dag te eten, maar dat halen de meeste Nederlanders niet."

"Wat betreft alcohol: vroeger werd weleens gezegd dat een glas rode wijn per dag goed zou zijn voor hart- en bloedvaten, maar omdat de eventuele voordelen onvoldoende bewezen zijn én niet opwegen tegen de nadelen is het advies om helemaal geen alcohol te drinken, of hooguit één glas per dag."

Verbouwen jullie geen eigen groenten en fruit?

"We hebben op ons terrein vooral fruit- en kastanjebomen staan. Van de druiven maken we jaarlijks ongeveer 200 liter wijn. We geven het meeste daarvan weg, we drinken zelf niet veel. Hoewel, we hebben net de nieuwe wijn van dit jaar in het vat zitten en ik merk dat ik de laatste dagen toch wat vaker een glaasje tap."

Dat klinkt leuk, je eigen wijn.

"Toen we hier net woonden, bedachten we dat het leuk zou zijn om onze eigen wijn te maken, de wijngaard was er namelijk al. Met hulp van een Portugese buurman lukte het ons om een smakelijke vinho tinto te maken. De wijn van afgelopen jaar hebben we Quarantinto genoemd en regelmatig bij de deur van vrienden en buren achtergelaten om de lockdown een beetje te verzachten."

Vind je dat je gezond eet?

"Dat probeer ik in ieder geval wel. Maar ik eet wel iedere dag zeker één pastel de nata, een van de bekendste zoetigheden uit de Portugese keuken. Dat moet ook wel, want we willen dat de bakker iedere dag blijft langskomen, en brood eten we niet zo vaak."