Tijdens de Dutch FoodWeek (10 tot 17 oktober) staat eiwitrijke lupine van eigen bodem op het menu. De Universiteit van Wageningen en stichting Lekker Lupine willen de peulvrucht het Nederlandse alternatief maken voor soja van ver weg en voor dierlijke eiwitten.

In plaats van borrelnootjes bij het bier krijgen, of beter gezegd kregen, gasten van een paar Wageningse kroegen een portie lupine. In restaurants staan bitterballen, curry en soep van lupine op het menu.

"Lupine is nog vrij onbekend in ons land", vertelt Marieke Lameris van Lekker Lupine. "De chefs zijn ermee aan het experimenteren. Op andere plekken in de wereld wordt het breed gegeten. Zo is een 'ceviche' van lupine in Ecuador een nationaal gerecht en is het in Egypte de streetfood snack."

De Wageningse horeca begon op 3 oktober met de verkoop van lupineproducten, zegt Lameris, dus hebben zij het in ieder geval een volle week kunnen proberen. "Een aantal levert thuismenu's - waar ook de lupine bij zit. De komende tijd zoeken we innovatieve partners die producten van onze biolupine willen maken. We kunnen ons ook voorstellen dat er chefs zullen zijn die - nadat ze zich een beetje herpakt hebben - misschien juist de tijd en nieuwsgierigheid hebben om aan de slag te gaan met lupine en receptuur te ontwikkelen."

Lupine is eiwitrijk en zou een goed alternatief kunnen zijn voor dierlijke eiwitten en soja, vertelt Stacy Pyett, programmamanager Proteins for Life bij Wageningen University & Research. Onderzoek naar de productie van plantaardige eiwitten in Nederland en Europa is sinds twee jaar één van de pijlers van de universiteit in Wageningen: Pyett is de coördinator.

“Terwijl er in andere landen een gebrek aan eiwitrijk eten is, voeren wij het aan onze dieren.” Stacy Pyett, programmamanager Proteins for Life

"Soja moet van ver weg komen en levert daarmee een grote voetafdruk op", vertelt ze. "Ook kunnen ze de soja in andere landen beter gebruiken. Nederlanders eten genoeg, zelfs te veel eiwitten. Wij importeren soja om te voeren aan een koe en daar weer het vlees van te eten. Voor één biefstuk is 20 kilo soja nodig. Terwijl er in andere landen een gebrek aan eiwitrijk eten is, voeren wij het aan onze dieren."

Nederland grootste importeur van sojabonen in Europa

Van alle EU-landen is Nederland de grootste importeur van sojabonen. Eind september becijferde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat Nederland in de eerste helft van dit jaar 40 procent meer sojabonen uit Brazilië heeft geïmporteerd dan in 2019. 2,4 miljard kilogram sojabonen zijn al deze kant op gekomen.

Om de soja-import te verminderen zouden Nederlanders de helft minder aan dierlijke eiwitten moeten eten dan nu, zegt Pyett. Daarom is ze met haar team op zoek naar plantaardige alternatieven, zoals lupine. "Een peulvrucht van de lupine bestaat voor 50 procent uit eiwit. Dat is meer dan de sojaboon."

Een handvol lupinebonen. (Foto: Annemarie Kleve)

Lupine draagt bij aan biodiversiteit

De lupine die de nu op het menu staat in Wageningen wordt onder andere geteeld door André Jurrius, biodynamisch boer. Eerst teelde hij blauwe lupine voor de vleesvervangers van De Vegetarische Slager, nu teelt hij de witte voor de horeca en supermarkten.

"Het is een mooi gewas", vertelt hij. "Het trekt bijen en insecten aan, waardoor het bijdraagt aan biodiversiteit. Ook is er geen kunstmest nodig voor de teelt. Het kan goed in ons klimaat groeien, al moet het niet veel heter worden. In ieder geval haalt lupine stikstof uit de lucht en verrijkt het de bodem."

“Graanboeren kunnen lupine erbij telen. Je hebt er dezelfde machines voor nodig.” André Jurrius, biodynamisch boer

Een ander voordeel is dat graanboeren lupine erbij kunnen telen, vertelt hij. "Je hebt er dezelfde machines voor nodig". Jurrius werkt nu met vijf andere telers samen. Aankomend jaar gaan tien biodynamische boeren lupine kweken.

Zelf soja telen in Nederland is lastig, zeggen zowel Pyett als Jurrius. Pyett: "Het bijna niet te doen om te concurreren met de goedkope soja van ver af." Ook is het volgens Jurrius moeilijk om soja om een biodynamische manier te telen in het Nederlandse klimaat.

De lupine in bloei. (Foto: Ben Saanen)

Eiwitten uit eendenkroos en suikerbieten

Eendenkroos, tuinbonen, aardappeleiwit en eiwit uit de bladeren van suikerbieten zijn andere alternatieven waar in Nederland mee gewerkt wordt, vertelt Pyett.

Wat is het het beste voor in ons land? "Ik denk dat op korte termijn lupine de beste keus is", zegt Pyett. "Eendenkroos is ook heel eiwitrijk, maar wat lastiger aan de man te brengen."

Maar het is vooral en-en, zegt Pyett. "Ik verwacht niet dat er één Nederlands eiwitrijk alternatief op grote schaal zal komen. Dat is juist goed, want dat zorgt voor diversiteit in voeding en in de natuur. Bij één gewas op grote schaal is er ook meer kans op ziektes. Een mix is beter."