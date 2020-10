Bourgondisch, glutenvrij of vegetarisch. Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en eetgewoonten. In Het eetdagboek praten we met een willekeurige Nederlander over wat zij die dag hebben gegeten en gedronken. Deze week Trientje Blenkers, die niet alleen plantaardig, maar ook onbewerkt eet.

De 35-jarige Blenkers woont met haar man en twee kinderen in Voorschoten.

Het eetdagboek van Blenkers: Ontbijt: havermoutpap met chiazaad, zonnebloempitten, twee bananen en een groene appel

Lunch: boekweitsalade met avocado, rucola en mango

Avondeten: ovenschotel met spinazie, spruitjes, doperwtjes, edelgistvlokken, linzen en kikkererwten, en een mandarijn

Tussendoor: linzenwafel met zelfgemaakte hummus en een smoothie van diepvriesfruit, banaan en een schepje lijnzaad

Drinken: 2,5 liter water en drie koppen brandnetelthee tussendoor

Eet je veganistisch?

"Ja, maar ook whole food plant based. Dit betekent dat ik plantaardig en onbewerkt eet. Je kunt namelijk gerust veganistisch eten, maar nog allerlei burgers of andere vleesvervangers eten. Dat doe ik dus niet. Ik eet zoveel mogelijk puur groente en fruit."

Eet het hele gezin op deze manier?

"Mijn man eet net als ik sinds ongeveer driekwart jaar whole food plant based. We aten al langer veganistisch. Onze kinderen eten weleens bewerkte voeding, maar wel altijd veganistisch. Bijvoorbeeld vegan nuggets. Wij eten dan iets anders."

Kost deze manier van eten veel tijd?

"Ik heb niet het gevoel dat het me veel tijd kost, maar andere mensen vinden wellicht van wel. We zijn een groot voorstander van meal preppen, de maaltijd alvast koken, invriezen en later opeten. Soms koken we op zondag voor de hele week."

“Op een verjaardag pak ik gerust een hapje dat op tafel staat.”

Dat vergt dan wel wat planning

"We maken iedere week - samen met de kinderen - een weekplanning voor het avondeten en we doen één keer per week boodschappen. Ontbijt en lunch plannen we niet, maar de basis hiervoor ligt gewoon in de koelkast."

Slikken jullie verder nog extra vitamines omdat jullie veganistisch eten?

"Ja, we gebruiken aanvullend B12 en verder slikken wij een supplement chlorella en spirulina. In de winter gebruiken we aanvullend plantaardige vitamine D."

Heb je nooit zin om eens uit de band te springen?

Lacht: "Tuurlijk wel, maar ik doe dit voor mijn gezondheid. Ik had na mijn laatste zwangerschap lichamelijke klachten en ik merk dat ik me met deze leefstijl veel beter voel. Op een verjaardag pak ik gerust een hapje dat op tafel staat, maar gebak bijvoorbeeld eet ik zelden. Hoe dan ook alleen als het veganistisch is."