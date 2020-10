Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: wittekoolsoep met zelfgemaakte croutons.

Bereidingstijd: 40 minuten

Soort maaltijd: lunch of lichte maaltijd

Seizoensproduct: wittekool

Aantal personen: 4 tot 6

Wittekool is naast veelzijdig en goedkoop ook erg gezond. De lichtgroene knol zit boordevol vitamines en mineralen, zoals vitamine A, B en C, ijzer en calcium. Er wordt vaak koolsalade of zuurkool mee gemaakt, maar je kunt er ook soep van koken. Het brood zorgt in deze soep voor extra vulling en structuur.

De vijf ingrediënten voor wittekoolsoep. (Foto: Andrea Tegel)

De ingrediënten:

1 kleine wittekool

2 grote uien

1,5 liter tuinkruidenbouillon

1 meergranen stokbrood

2 blaadjes laurier

Zo maak je het:

Snijd de uien in halve ringen en bak deze 10 minuten op heel laag vuur in wat olijfolie of boter totdat ze zacht zijn. Was de wittekool, halveer en snijd in dunne reepjes. Doe de kool bij de uienringen in de pan en bak even mee. Voeg dan de bouillon en de laurierblaadjes toe en laat de kool in 30 minuten helemaal gaar worden. Verwarm intussen de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Snijd het stokbrood in de lengte open en leg de zachte binnenkant apart. Trek de buitenkant in stukjes en hussel deze om met wat olie, zout en peper. Verdeel over de bakplaat en bak ongeveer 10 minuten in het midden van de oven totdat je goudbruine en knapperige croutons hebt. Verwijder de laurierblaadjes uit de pan. Voeg de binnenkant van het brood toe aan de pan en laat dit in een paar minuten week worden. Maal de soep vervolgens met een staafmixer helemaal glad (voeg extra bouillon toe als de soep te dik is). Breng de soep eventueel op smaak met peper en zout. Serveer de wittekoolsoep met de croutons.

Eet smakelijk!