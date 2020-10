Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: bloemkoolpuree met ribeye en geroosterde balsamico-tomaatjes.

Bereidingstijd: 20 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: bloemkool

Aantal personen: 4

Bloemkool zit vol vitamines, mineralen en antioxidanten en is lekker veelzijdig. Je maakt er onder andere deze bloemkoolpuree mee. De puree heeft een zachte, gladde structuur en is heerlijk smaakvol door de Parmezaanse kaas. Om de bloemkoolpuree goed glad te krijgen, kun je het beste een keukenmachine of blender gebruiken.

(Foto: Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor bloemkoolpuree met ribeye en tomaat

1 flinke bloemkool

70 gram Parmezaanse kaas, fijn geraspt

2 ribeye steaks van 2 cm dik, op kamertemperatuur

4 takjes cherrytomaten

scheut balsamicoazijn

Vegetarisch alternatief: vervang de ribeye steaks door vleesvervangers of bak portobello 'steaks' in de koekenpan.

Zo maak je bloemkoolpuree met ribeye en tomaat

Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de takjes met cherrytomaten in een ovenschaal en besprenkel met balsamico, zout en peper. Laat de cherrytomaten in het midden van de oven in ongeveer 15 tot 20 minuten roosteren, totdat ze een beetje openbarsten. Snijd intussen de bloemkool in roosjes en kook ze helemaal gaar, totdat een mes erin glijdt als boter. Giet de bloemkool daarna af en laat goed uitlekken. Doe de gekookte bloemkoolroosjes samen met de Parmezaan, wat zout en flink wat peper in een keukenmachine of blender. Maal tot een gladde puree. Dep de ribeye steaks droog. Bestrooi ze met grof gemalen zout. Verhit in een koekenpan wat boter en/of olie en bak de ribeye steaks op hoog vuur. Twee minuten per kant voor rare, drie minuten per kant voor medium rare. Maal peper over de steaks en pak ze in met aluminiumfolie. Laat ze even rusten voordat je ze aansnijdt. Verdeel de bloemkoolpuree over de borden en leg op ieder bord een takje geroosterde cherrytomaten. Snijd de ribeye steaks in plakjes en verdeel deze over de bloemkoolpuree.

Eet smakelijk!