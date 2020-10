Allemaal leuk en aardig dat rapen en verzamelen van walnoten, maar wat moet je er vervolgens mee? Wildplukker en natuurkok Danielle Bergmans weet raad. Haar beste tip: door de walnoten te drogen, kun je er het hele jaar van genieten.

Het probleem met veel producten uit de natuur, is dat het opeens massaal voorhanden. Dat geldt zeker ook voor walnoten. Wie rond deze tijd walnoten raapt, komt ongetwijfeld met een grote volle tas thuis.

"Daarom is het handig om de walnoten te drogen", vertelt wildplukker en natuurkok Danielle Bergmans. "Op die manier blijven ze zeker een jaar houdbaar."

Er zijn verschillende manieren om walnoten - met schil en al - te drogen: een paar uur in de oven bij maximaal 40 graden met de ovendeur op een klein kiertje. "Als je schudt met de walnoot en de noot erin zit los, dan zijn de walnoten voldoende gedroogd."

Gekarameliseerde walnoten: Ingrediënten: 3 kopjes walnoten en 1 kopje suiker

Rooster de walnoten in de oven of grillpan

Smelt de suiker (met een klein beetje water) in een steelpan

Roer de walnoten door de gesmolten suiker

Spreid het mengsel uit op een bakplaat en laat het afkoelen

Een tweede manier is om ze op een warme en droge plek in huis op een rooster uit te spreiden. Bergmans: "In de ruimte van de cv-ketel bijvoorbeeld, of op de verwarming - mits deze niet te warm wordt."

Een zolder, die goed is geventileerd, is ook een goede plek. Een kelder of schuur is minder geschikt, daar gaan ze snel schimmelen en kun je ze weggooien. "Daar is het vaak te vochtig. Eenmaal gedroogd bewaar je ze het beste koel en droog, in een linnen tas bijvoorbeeld."

"Walnoten hebben een heerlijke hartige smaak en passen bij heel veel gerechten en recepten", aldus Bergmans. "Zowel bij zoet als hartig."

Walnotenpesto: Ingrediënten: een handje geroosterde walnoten, een paar handjes verse basilicum, 50 gram geraspte Parmezaanse kaas, olijfolie, een teen knoflook, peper en zout

Pureer dit alles met een staafmixer of keukenmachine

Voeg nog een flinke scheut olijfolie toe

Zelf houdt ze enorm van gekarameliseerde walnoten. "Lekker voor in de muesli of op ijs, taart of cake. Ook gebruik ik walnoten regelmatig in pesto, in plaats van dure pijnboompitten, in bladerdeegflapjes met brie en honing, als vulling voor ravioli, of in een witlofsalade."

Je kunt er ook walnotenmeel van maken, dat je vervolgens gebruikt om mee te bakken. "Dat kan heel eenvoudig met de keukenmachine", vertelt ze. "Ik zou het dan uiteindelijk wel mengen met een glutenhoudende meelsoort."

Wil je walnotenlikeur maken of walnoten konfijten, dan moet je nog even geduld hebben. Hiervoor gebruik je onrijpe walnoten, en die zijn er pas weer in juni.