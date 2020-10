Bourgondisch, glutenvrij of vegetarisch. Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en eetgewoonten. In Het eetdagboek praten we met een willekeurige Nederlander over wat zij die dag hebben gegeten en gedronken. Deze week Eunice, die haar obesitas heeft aangepakt door maar één maaltijd per dag te eten. Voedingswetenschapper Kirsten Berk geeft haar deskundIge mening.

Eunice (40) is commercieel medewerker binnendienst en woont tijdelijk met haar man en twee kinderen in Frankrijk.

Het eetdagboek van Eunice Lunch: tofoe, paksoi, kokosolie, platbrood van amandelmeel, een handje macademianoten, een handje gedroogde abrikozen, en een veganistische eiwitshake van ongezoete amandelmelk, gedroogde abrikozen, eiwitpoeder, hennepzaad en edelgistvlokken

Tussendoor: heel veel water en thee

Alleen lunch?

"Ik eet maar één uur per dag, een vorm van intermittent fasting. Ik eet tussen de middag mijn warme maaltijd, samen met de kinderen. Dat is een bewuste keuze, zodat ze mij in ieder geval een keer zien eten. Ontbijten zagen ze me al nooit, want dan was ik aan het rennen om iedereen op tijd de deur uit te krijgen. 's Avonds eten ze dan met hun vader, ik ben dan thuis aan het werk."

Waarom ben je zo gaan eten?

"Ik ben op 1 januari van dit jaar begonnen met ketogeen eten om af te vallen. Dit betekent veel vetten en weinig koolhydraten. Maar met de coronacrisis ging ik meer eten en minder bewegen, en kwam ik weer aan. Intermittend fasting had ik al eerder geprobeerd, maar ik bleef snacken en snoepen in de uren dat ik wel mocht eten. Toen kwam ik erachter dat er verschillende vormen van vasten zijn, waaronder OMAD dat staat voor 'one meal a day'. Ik besloot een poging te wagen."

Hoe heb je het aangepakt?

"Ik begon met per dag achttien uur vasten en zes uur eten, na een week ging ik naar negentien uur vasten en vijf uur eten, en daarna naar één uur eten op een dag. De eerste dag voelde ik me vreselijk vol. Toen besefte ik dat ik een hele dag eten in één uur had geprobeerd te stoppen. Sindsdien eet ik veel minder. Inmiddels zit ik op dag 103 en heb ik het gevoel dat ik dit de rest van mijn leven kan volhouden."

“Inmiddels zit ik op dag 103 en heb ik het gevoel dat ik dit de rest van mijn leven kan volhouden.”

Hoe werkt dat in de praktijk?

"Ik maak van tevoren en weekplanning. Ik weeg alles af, zorg dat het klopt qua hoeveelheden koolhydraten, eiwitten en vetten, en hou alle gegevens bij in een voedingsapp. Ik zorg dat ik dagelijks rond de 1.538 calorieën uitkom. Ook al 'zegt' mijn hoofd of maag op een bepaald moment dat ik meer wil eten, dit is wat ik nodig heb. Als ik honger heb, neem ik een kop thee en dan gaat het weer over."

En ben je inderdaad afgevallen?

"In mei was ik 20 kilo kwijt, vervolgens kwam ik 5 kilo aan en nu ben ik in totaal 30 kilo afgevallen. Ik had morbide obesitas, een BMI van meer dan 40, nu heb ik overgewicht categorie 1, een BMI tussen 30 en 35. Dus het gaat de goede kant op."

Mis je de sociale kant van eten niet?

"In het begin wel, zeker een wijntje met chips of kaas als de kinderen 's avonds op bed liggen. Maar als ik bijvoorbeeld een etentje met vrienden heb, kan ik mijn inwendige klok verzetten en plan ik mijn uur eten in de avond. Dat betekent wel een paar uur langer vasten. Als mijn maag dan gaat knorren - en dat gaat 'ie zeker doen - dan drink ik nog meer water en thee."