Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een salade van couscous en citroen met geroosterde aubergine.

Bereidingstijd: 30 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: aubergine

Aantal personen: 4

Deze couscoussalade ziet er feestelijk uit, maar is erg eenvoudig om te maken. Traditioneel gezien hoor je couscous meerdere keren te stomen, maar de instant couscous die in de supermarkt te koop is kun je ook op een snelle manier wellen. Karameliseer gehalveerde citroenen in een koekenpan voor extra smaak aan tafel.

(Foto: Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor couscous met geroosterde aubergine

300 gram couscous

2 aubergines

3 citroenen

80 gram olijven zonder pit

4 flinke eetlepels Griekse yoghurt

Zo maak je couscous met geroosterde aubergine

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Was de aubergines en snijd ze in de lengte doormidden. Kerf ze kruislings in met de punt van een scherp mes en bestrijk ze met wat olie. Leg de auberginehelften met de snijkant naar boven op de bakplaat, maal er wat peper en zout over en laat ze in dertig minuten gaar en goudbruin worden in het midden van de oven. Doe de couscous in een ruime kom of pan en giet er zoveel kokend water bij totdat het nét onderstaat. Je kunt eventueel ook bouillon gebruiken. Dek af met een deksel of groot bord en laat dit vijf minuten staan. Snijd de olijven in plakjes en pers één citroen uit. Roer de couscous los met een vork en roer de olijven erdoor. Breng op smaak met citroensap, zout en peper. Snijd de overige twee citroenen doormidden en leg ze met de snijkant naar beneden in een droge koekenpan. Bak de citroenen totdat het snijvlak mooi gekaramelliseerd is. Verdeel de couscous over vier borden, leg op ieder bord een stuk gebakken aubergine en serveer met de gekaramelliseerde citroenen en een schep yoghurt.

Eet smakelijk!