Waarschuwing: In dit artikel wordt gesproken over het tellen van kilocalorieën. Als je daar moeite mee hebt, kun je beter niet verder lezen.

Marloes Wagener (33) is hr-professional en woont samen met haar man in Tilburg.

Het eetdagboek van Marloes Ontbijt (208 kcal): 2 geroosterde volkoren boterhammen (164 kcal) met 20+-smeerkaas (27 kcal) en fruitspread (17 kcal)

Lunch (351 kcal): banaan (124 kcal), verse tomatensoep (108 kcal), 1 volkoren knäckebröd (60 kcal) met sandwichspread (37 kcal) en kipfilet (22 kcal)

Tussendoor (100 kcal): komkommer (24 kcal), 2 rijstwafels (76 kcal)

Diner (655 kcal): gekookte broccoli (58 kcal), gestoofde wortel met ui (89 kcal), gebakken courgette (18 kcal), gebakken kipfilet (236 kcal), omelet (154 kcal), olijfolie (100 kcal)

Tussendoor (176 kcal): appel met kaneel (60 kcal), magere vanilleyoghurt (78 kcal), 2 Mariabiscuitjes (38 kcal)

Waarom tel je calorieën? Wil je afvallen?

"Sinds corona ben ik fanatieker gaan hardlopen, om de dag. Maar het bleef moeizaam en zwaar gaan. Ik bedacht dat het lopen misschien gemakkelijker zou gaan als ik wat minder kilo's zou meeslepen. Ik heb nooit overgewicht gehad, maar mager ben ik ook niet. Een kilo of 5 afvallen, zou dus prima zijn. Ik heb weinig aan mijn eetgewoontes veranderd, ik ben gewoon minder gaan eten."

Vertel eens wat meer over je systeem.

"Ik eet ongeveer 1.500 calorieën per dag (het Voedingscentrum adviseert 2.000 kcal per dag voor een volwassen vrouw, red.). Minder wil ik niet eten, want dan ben ik bang dat mijn lijf in een spaarstand gaat en juist alles als reserves gaat opslaan. Afhankelijk van het avondeten bepaal ik die dag mijn ontbijt en lunch. Ik bedenk dus vooraf wat ik de hele dag ga eten. Eén dag in de week eet ik een overkill aan calorieën, soms wel 4.000. Dat doe ik om het vol te houden, om mezelf te belonen en om mijn stofwisseling op peil te houden."

“Ik maak er echt een feestje van. Ik ben dan de hele dag aan het snaaien en het eten. Repen chocolade, soms wel twee zakken chips en een pizza als lunch.”

Wat eet je zoal op zo'n cheat day?

"Afhankelijk van mijn agenda is de cheat day op vrijdag, zaterdag of zondag. Als ik een etentje heb bijvoorbeeld, dan wordt dat de dag dat ik helemaal losga. Ik maak er echt een feestje van. Ik ben dan de hele dag aan het snaaien en eten. Repen chocolade, soms wel twee zakken chips - daar ben ik echt gek op - en een pizza als lunch. En zo kan ik nog wel even doorgaan."

En ben je inderdaad afgevallen?

"In krap twee maanden ben ik 6 kilo afgevallen. En dat verbaast me, ik had dit echt niet verwacht in zo'n korte tijd. Ik wil nu niet nog meer afvallen, maar wel zorgen dat de kilo's eraf blijven. Ik wil niet gaan jojoën. Hoe ik dat precies ga aanpakken, weet ik nog niet. De cheat day wil ik er in ieder geval wel in houden. Het hardlopen gaat trouwens stukken beter en daar deed ik het voor."