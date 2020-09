Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: gewokte noedels met Chinese kool, garnalen en hoisinsaus.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: Chinese kool

Aantal personen: 4

Dit gerecht is zo snel klaar dat je er versteld van staat. Ideaal voor doordeweeks of voor als je gewoon niet zo'n zin hebt om lang in de keuken te staan. In dit gerecht gaat behoorlijk wat knoflook, maar met 1,5 meter afstand merkt niemand daar wat van.

Vijf ingrediënten voor noedels met garnalen en hoisinsaus

300 gram woknoedels (gekookt)

1 Chinese kool

200 gram grote, gekookte garnalen (gepeld)

3 teentjes knoflook

3 eetlepels hoisinsaus

(Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je noedels met garnalen en hoisinsaus

Was de Chinese kool en snijd hem in repen. Pel de teentjes knoflook en snijd ze in dunne plakjes. Verhit wat olie in een wok en bak daarin zachtjes de plakjes knoflook totdat ze beginnen te geuren. Zet het vuur hoog en voeg de Chinese kool en de woknoedels toe. Wok een paar minuten al omscheppend, totdat de Chinese kool wat geslonken is. Doe de garnalen en de hoisinsaus in de wok, schep alles een paar keer goed om en verdeel alles over vier borden.

Eet smakelijk!