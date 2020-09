Bourgondisch, koolhydraatarm, glutenvrij of vegetarisch. Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en eetgewoonten. In Het eetdagboek praten we iedere week met een willekeurige Nederlander over wat ze een hele dag hebben gegeten en gedronken.

Arjan (38) is beroepsmilitair en woont met zijn vrouw en zoon (9) in Noordwijk.

Het eetdagboek van Arjan In de ochtend: twee espresso en twee glazen water

Lunch: gemengde sla met rauwkost, tomaat, pesto, gedroogde tomaat, falafel, geitenkaas, avocado, gebakken ei, groene paprika en olijfolie, zelfgemaakte tomatensoep en groot glas water

Tussendoor: paar plakken rosbief, hand ongezouten cashewnoten, bakje snoeptomaten, puntpaprika, een 'greens' shake met vitaminen en mineralen, een espresso en water

Avondeten: gebakken tonijn, rauwe zalm, parelcouscous, groene bonen, asperges, avocado en twee glazen witte wijn

Tussendoor: volle yoghurt met blauwe bessen en een halve banaan, water

Eet je niet in de ochtend?

"Klopt, ik doe aan intermittent fasting, ongeveer drie kwart jaar nu. Ik eet alleen tussen 12.00 en 20.00 uur, de rest van de dag drink ik water en in de ochtend een paar espresso. Het druist tegen veel principes in. Ook ik ben opgegroeid met het idee dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, maar ik voel me er goed bij. Ik slaap beter en heb meer energie en focus."

At je altijd al gezond?

"Ja. Ik sport veel, vooral kracht- en circuittraining, en ik heb me de laatste jaren verdiept in sportvoeding. Goede voeding is heel belangrijk voor je prestaties. Ik doe dus niet aan intermittent fasting om af te vallen."

Zo te zien is het wel duurder dan een paar broodjes kaas.

"We zijn inderdaad veel geld kwijt aan boodschappen, maar vraag me niet hoeveel. En een broodje kaas vind ik ook heerlijk, maar dan heb ik na een uur alweer honger. Geef mij een grote bak gevulde salade en ik kan er uren tegen."

“Voor mij is het inmiddels routine, binnen een half uur heb ik een paar maaltijden in elkaar geflanst.”

Is het moeilijk om vol te houden?

"In het begin vond ik het zwaar om tot 12.00 uur te wachten met eten, zeker als de wekker om 6.30 uur gaat. Maar je lichaam went er snel aan. Op vakantie was het lastiger vol te houden. Dan wordt er meer geborreld en eten we onregelmatiger. Eenmaal thuis heb ik het meteen weer opgepakt."

En is het lastig in te passen in je dagelijkse leven?

"Dat valt mee. Ik maak alles de avond van tevoren al klaar. Ik neem altijd een bak eten en tussendoortjes mee naar mijn werk. Voor mij is het inmiddels routine, binnen een half uur heb ik een paar maaltijden in elkaar geflanst. Meteen ook voor mijn vrouw, zij doet sinds een paar maanden ook mee."

Hoe doe je dat als je voor je werk in het buitenland bent?

"Soms ben ik weken of maanden weg. Het ligt eraan waar ik zit, maar daar ben ik grotendeels overgeleverd aan de kok van het kamp of andere locatie waar ik dan ben. Veel van mijn collega's proberen gezond te eten, dus ik verwacht dat ik mijn eetschema wel zal kunnen inpassen en volhouden."