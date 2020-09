De wijnkaart van een restaurant is vaak uitgebreid en de niet-wijnkenner raakt al snel de weg kwijt. NU.nl vroeg daarom aan twee specialisten welke wijn je het beste kiest bij welk gerecht, en met welke wijn je (bijna) altijd goed zit.

We kennen allemaal de regel 'rode wijn bij rood vlees, witte wijn bij vis en wit vlees' wel, maar bij een uitgebreid aanbod kom je hiermee nog niet veel verder.

Sommelier-conseil Peter Van Haelter weet dat veel mensen steevast dezelfde wijn bestellen. "Ze drinken bijvoorbeeld 'altijd' een sauvignon blanc, ook als die wijn niet per definitie het beste uit het gerecht naar boven haalt."

En dat is wel het doel van foodpairing: het gerecht naar een hoger niveau tillen. "De som van beide elementen is beter dan dat ze allebei apart zijn. Zo is een zware rode wijn bij vis geen goede combinatie", noemt Van Haelter als voorbeeld. Ook als je beide lekker vindt, zal het samen niet goed smaken.

“Een fles wijn die je hebt besteld, geproefd en toch niet lekker vindt, kun je niet meer terugsturen.” Birthe van Meegeren, Wijnvrouw van het jaar 2019

Wijn- en spijsregels

"De smaak van eten en van wijn hebben inderdaad veel invloed op elkaar", vertelt Birthe van Meegeren, Wijnvrouw van het jaar 2019 en auteur van Vive le Vin. "Bij gerechten met veel zuur, bijvoorbeeld met tomaat, geitenkaas of een dressing met citrus, kies je het best voor een frisse wijn met een hoge zuurgraad. Bijvoorbeeld een wijn gemaakt van sauvignon blanc, chenin blanc of pinot noir."

Verder geldt dat de saus of het garnituur smaakbepalend is. Een volle romige saus vraagt om een volle wijn, zoals een houtgelagerde chardonnay. "Denk bij het verschil tussen licht en vol aan het mondgevoel van magere en volle melk", legt Van Haelter uit.

Met deze wijnen zit je bijna altijd goed: De huiswijn: het zal niet de allerbeste keuze zijn, maar zeker niet te zuur of te zoet voor wat je erbij wil eten.

Een Rueda van de verdejodruif: past bij verschillende gerechten, vindt bijna iedereen lekker en doet het bovendien goed als aperitief.

Een pinot blanc: voegt zich goed naar het eten, je kunt er het hele etentje mee doen.

Een pinot noir: past bij veel verschillende gerechten, zelfs bij wit vlees en vis.

Proeven of terugsturen?

Op het etiket is echter niet te zien hoe een wijn smaakt. "Een beetje kennis over druiven en type wijn is daarom wel handig", geeft Van Haelter toe. "Of vraag advies aan de sommelier, als het restaurant er een heeft."

Vraag bijvoorbeeld de drie favoriete wijnen bij het gerecht dat je wil bestellen. Van Haelter: "Hij of zij zal een goedkopere, een iets duurdere en een duurdere wijn aanwijzen, en de keuze vervolgens aan de klant laten."

En heb je een bepaald budget in je hoofd, wijs dan een fles in die prijsklasse aan en vraag om advies. "Een goede sommelier zal je zeggen welke wijn het beste past, in dezelfde prijsklasse", vult Van Meegeren aan.

Wat je volgens haar ook kan doen: vragen of je een slokje mag proeven, als de wijn tenminste per glas wordt geserveerd. "Maar let wel: een hele fles wijn die je hebt besteld, geproefd en toch niet lekker vindt, kun je niet meer terugsturen."

Voorproeven is alleen bedoeld om te keuren of de wijn op temperatuur is en geen kurk heeft. Van Meegeren vindt het een ander verhaal als de sommelier één bepaalde wijn nadrukkelijk heeft geadviseerd. "Ik vind dat je hem dan mag omruilen. Grote kans dat dit kan, het restaurant wil tenslotte dat je tevreden naar huis gaat."