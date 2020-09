Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een pastasalade met rucola, geitenkaas en een honing-mosterddressing.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: rucola

Aantal personen: 4

Deze pastasalade is ideaal voor als je niet zoveel tijd of zin hebt om lang in de keuken te staan. Hij is in een handomdraai klaar, maar smaakt heerlijk. Kies voor volkoren penne voor een extra gezonde maaltijd.

(Foto: Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor pastasalade met rucola en geitenkaas

300 gram volkoren penne

150 gram rucola

150 gram zachte geitenkaas

30 gram pijnboompitten

2 eetlepels honingmosterd

Zo maak je pastasalade met rucola en geitenkaas

Kook de pasta gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Doe de gekookte pasta over in een vergiet en spoel af met koud water. Laat uitlekken tot gebruik. Rooster intussen de pijnboompitjes goudbruin in een droge koekenpan. Let op, ze verbranden snel. Maak een dressing door de honingmosterd los te roeren met een beetje water. Doe de pasta en rucola in een slakom en schep de dressing erdoor. Verdeel de salade over vier borden en strooi er de pijnboompitten over. Verbrokkel de stukjes geitenkaas over de salades en serveer.

Eet smakelijk!