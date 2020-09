Bourgondisch, koolhydraatarm, glutenvrij of vegetarisch. Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en eetgewoonten. In Het eetdagboek praten we iedere week met een willekeurige Nederlander over wat ze een hele dag hebben gegeten en gedronken.

Karen Michels (53) heeft een bijstandsuitkering, doet vrijwilligerswerk en woont in Nijmegen. Haar zoon (14) heeft een beperking en is alleen in het weekend thuis.

Het eetdagboek van Karen Ontbijt: smoothie van plantaardige yoghurt en zelfgemaakte havermelk, twee bananen, een kiwi en een half diepvriespakje zomerfruit, gemalen lijnzaad en lijnzaadolie

Tussendoor: een thermoskan thee

Lunch: twee boterhammen met hummus, komkommer, snoeptomaatjes en zelfgekweekte groentekiemen

Tussendoor: een handje noten, een grapefruit en een thermoskan thee

Avondeten: gestoomde bloemkoolroosjes met courgette-kaassaus

Tussendoor: twee reepjes 85 procent pure chocola

Eet je iedere dag zo gezond?

"Dit is wel ongeveer hoe ik gewoonlijk eet. Ik ben een alleenstaande moeder van een zoon met een beperking, dus ik vind dat ik goed voor mezelf moet zorgen. Om gezond en fit te blijven, ook voor hem. Ik merk wel dat ik steeds bewuster ga eten. Ik ben vegetarisch gaan eten, heb wekelijks een pakket met biologische groenten en eet bijvoorbeeld iedere ochtend lijnzaad omdat dit goed voor mijn darmen zou zijn."

Zelfgemaakte havermelk en zelfgekweekte groentekiemen. Stop je veel tijd in je eten?

"Dat valt reuze mee. Havermelk zelf maken kost weinig moeite. Ik doe 150 gram haver in een maatbeker en dat laat ik een nacht weken in water. Daarna vul ik het aan en heb ik een fles havermelk waar ik meer dan een week mee doe. Kiemen kweken kost ook niet veel tijd. Verder maak ik vaak een fles waterkefir, maar deze week toevallig niet."

“Ik kan makkelijk gezond eten met mijn beperkte budget. Ik kom niets tekort.”

En had je voldoende aan het avondeten? Het lijkt me weinig.



"Dat lijkt maar zo, denk ik. Van de courgette uit mijn groentepakket maakte ik puree en de kaas liet ik er in smelten. Ik schat dat het in totaal wel 400 gram groenten en 150 gram kaas was. Daar heb ik echt meer dan genoeg aan."

Plan je je avondmaaltijden vooruit?

"Ik doe een keer per week boodschappen, iedere donderdag. Eerst ga ik naar een budgetsuper en alles wat ik daar niet kan halen, koop ik bij een 'duurdere' supermarkt. Ik plan mijn maaltijden niet, maar ik maak wel altijd een boodschappenlijstje. Vervolgens kijk ik per dag waar ik zin in heb. Wel kiezen mijn zoon en ik in het weekend ieder een recept uit onze receptenklapper voor het weekend erop."

Ben jij het bewijs dat je prima gezond kunt eten ondanks een bijstandsuitkering?

"Ik kan inderdaad makkelijk gezond eten met mijn beperkte budget. Ik kom niets tekort. Maar mijn zoon is doordeweeks niet thuis, dus je kunt mij niet vergelijken met een gezin met kinderen in de bijstand. Verder ben ik iemand die niet veel nodig heeft. Ik heb een leuk huis en voldoende spullen. Ik koop zelden nieuwe kleding, en ik doe veel zelf in huis. Ik ben best handig, ik werk niet voor niets als begeleider bij een houtwerkplaats."