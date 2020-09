Het appeloogstseizoen is inmiddels in volle gang. Naast het direct opeten van de verse appels of er bijvoorbeeld appelmoes van te maken kan daar uiteraard ook appeltaart van worden gemaakt. Maar wat is de beste appel om mee te bakken? NU.nl vroeg het aan twee fervente appeltaartbakkers.

Sinds eind juli ziet kookboekenauteur Janneke Phillipi, die tussen de boomgaarden in Zuid-Limburg woont, de eerste tractoren met karren vol appels voorbijkomen. "De Collina komt als een van de eerste van de boom. Daarna volgen de James Grieve en Discovery, en in september de Jonagold, Elstar en Goudreinet."

Niet zo raar dus dat in deze periode het kookboek Appeltaart - bij Janneke thuis veel wordt verkocht. In haar boek doet Philippi bewust geen uitspraak over welke appel het beste past bij ieder recept, ze maakt wel onderscheid tussen hand- en moesappels.

Friszuur of friszoet, zacht of knapperig

Handappels, zoals de Elstar en Jonagold, vallen tijdens het bakken niet snel uit elkaar en houden hun knapperige beet. Moesappels, zoals de Goudreinet, vallen wel uiteen en worden zachter van structuur.

De Goudreinet is van oudsher dé appel om appeltaart mee te bakken. "Appeltaartrecepten met deze appelsoort gaan van generatie op generatie, en het is inderdaad een goede appel voor appeltaart.", vindt ook Philippi.

De meest gebruikte appels voor appeltaart: Goudreinet: de bekendste moesappel, friszuur en groot van formaat.

Elstar: sappige handappel met een friszoete smaak en een stevige beet

Jonagold: handappel met en frisse smaak en een stevige, sappige beet.

Vanaf het begin van het voorjaar tot aan de nieuwe oogst zijn moesappels echter niet meer verkrijgbaar, ze zijn niet lang houdbaar. Dit in tegenstelling tot handappels die goed in koelcellen kunnen worden bewaard en daardoor het hele jaar te koop zijn.

Phillipi vindt overigens dat je voor je appeltaart vooral een appel moet gebruiken die je zelf lekker vindt. "De Goudreinet is friszuur van smaak en geeft een ander resultaat dan de Jonagold, waar ik zelf graag mee bak. De Jonagold is friszoet van smaak en knapperiger."

“De meningen over de beste appel voor appeltaart zijn inderdaad verdeeld.” Foodblogger Laura Kieft

Of probeer eens een onbekender appelras, voegt ze toe. "Misschien kom je op de markt of bij de groentewinkel wel een vergeten appelsoort zoals de Notarisappel, Sterappel, Rode Dijkmanszoet, Brabantse Bellefleur of het Gronsvelder Klumpke tegen."

Ook Laura Kieft van foodblog Laura's Bakery - met deze maand een appeltaartwedstrijd - bakt veel appeltaart. "De meningen over de beste appel voor appeltaart zijn inderdaad verdeeld." Zelf merkt Kieft dat ze steeds vaker naar een zoetzure appel zoals de Elstar grijpt, vanwege de smaak en de stevige bite.

Het recept van haar oma's appeltaart, met een zoetzure appel, is het populairste recept op haar website en is inmiddels miljoenen keren door Nederlanders over de hele wereld bekeken. Wat is het geheim? "Het is een appeltaart zonder poespas, een vleugje kaneelsuiker door het appelmengsel en wat paneermeel op de bodem dat het vocht uit de appels opneemt."

'Meng custardpoeder door de appelstukjes voor drogere bodem'

Heeft ze nog meer tips? "Een paar eetlepels custardpoeder door de appelstukjes. In appels zit veel vocht. Dat de bodem niet superknapperig is, dat hoort bij appeltaart. Maar als je custardpoeder door de appelstukjes mengt, is het net of er wat banketbakkersroom in zit en wordt de bodem iets minder nat."

Voor liefhebbers van appeltaarten is het volgens Philippi handig om appeltaartvulling op voorraad te hebben. "Maak een dubbele portie en laat de vulling in een glazen pot 20 minuten zachtjes koken in een pan met een laagje water. Ongeopend en op een koele, donkere plek bewaard blijft het zeker een jaar goed."