Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een traybake met aardappel, mais en kip in barbecuesaus.

Bereidingstijd: 40 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: mais

Aantal personen: 4

Een traybake is perfect voor als je geen zin hebt om een tijdlang in de keuken te staan. Je legt alle ingrediënten bij elkaar op een bakplaat, schuift hem in de oven en na een ruim half uur kun je aan tafel. De kip in dit recept krijgt een heerlijk rokerig smaakje door de barbecuesaus. Een handige maaltijd voor doordeweeks!

Vijf ingrediënten voor traybake met barbecuekip en mais

600 gram aardappelen, in partjes

8 kippendijen (zonder vel)

4 maiskolven, in stukken

5 eetlepels barbecuesaus

1 eetlepel cajunkruiden

De ingrediënten voor een traybake met barbecuekip en mais. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je traybake met barbecuekip en mais

Verwarm de oven voor op 220 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Hussel de aardappelpartjes en stukken mais om met de cajunkruiden, wat olie en grofgemalen zout (let op: sommige kruidenmixen bevatten al zout). Verspreid ze over de bakplaat, maar laat in het midden een stukje vrij. Schep de kippendijen om met de barbecuesaus en leg deze in het midden van de bakplaat. Bak het gerecht nu ongeveer 35 minuten totdat alles gaar is en de aardappeltjes goudbruin en knapperig zijn.

Eet smakelijk!