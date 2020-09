Bourgondisch, koolhydraatarm, glutenvrij of vegetarisch. Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en eetgewoonten. In Het eetdagboek praten we iedere week met een willekeurige Nederlander over wat ze een hele dag hebben gegeten en gedronken.

Ingrid Maaijwee (39) is zelfstandig architect en bouwhistoricus, en woont samen met haar vriend en zoon (3) in Utrecht.

Het eetdagboek van Ingrid Ontbijt: havermelk met muesli, pitten, chiazaad en extra pure hagelslag, earlgreythee

Tussendoor: twee koffie (op de bouw)

Lunch: twee bruine boterhammen met roomboter en boerenkaas, earlgreythee

Tussendoor: een eiwitreep, een gember- en een kurkumathee, twee zuurtjes, een handje cashewnoten (die waren eigenlijk bedoeld voor in het avondeten)

Avondeten: curry met verschillende groenten, restjes, zilvervliesrijst en naanbrood

Tussendoor: een gember- en een kurkumathee

Dat klinkt alsof je best bewust met je voeding bezig bent.

"Dat wisselt eerlijk gezegd nogal. Ik kan gerust in de avond nog een halve reep chocolade eten. Maar vooral doordeweeks eet ik wel redelijk bewust en gezond, met af en toe een uitspatting. In het weekend wordt er meer gesnoept en chips gegeten en ook alcohol gedronken. Doordeweeks drink ik bijna nooit alcohol, behalve als we een keer uit eten gaan of een terrasje pakken."

Eet je altijd vegetarisch?

"We eten thuis bij het avondeten bijna nooit meer vlees, hooguit een keer in de week. Als de lamsrack in de aanbieding is bijvoorbeeld, want daar ben ik gek op. En gisteren had ik rookvlees op brood tijdens de lunch. Er zit niet echt een systeem in, maar nee, ik eet dus niet strikt vegetarisch."

Hoe smaakte de curry?

"Die viel eerlijk gezegd nogal tegen. Ik hou sowieso niet zo van curry, en ik vind dat het huis er naar blijft ruiken. Ik probeer pakjes en zakjes zo veel mogelijk te vermijden, maar mijn vriend had boodschappen gedaan en currypasta meegenomen."

“Ik vind sleepy time gewoon lekker, ik drink het niet omdat ik het idee heb dat ik er beter door slaap.”

Waarom gebruik je bij het koken liever geen pakjes en zakjes ?

"Je maakt als je bijvoorbeeld Mexicaans of Italiaans kookt net zo snel en makkelijk je eigen kruidenmengsel. Zeker doordat we zelf een klein kruidentuintje hebben. Bovendien zitten er minder conserveringsmiddelen en zout in, ook niet onbelangrijk."

En je bent een echte theeleut, zie ik?

"Ik drink inderdaad aardig wat thee op een dag. Ik begin in de ochtend met earl grey, tussendoor vaak thee met gember of kurkuma, en ik eindig de dag met een paar mokken sleepy time in de avond. Die laatste drink ik overigens ook gewoon overdag als er niets anders in huis is. Ik vind sleepy time gewoon lekker, ik drink het niet omdat ik het idee heb dat ik er beter door slaap."

Maar op de bouw dus koffie?

"Klopt. Maar ik drink iedere dag ook wel een paar koppen koffie. En op de bouw, waar ik iedere week wel een keer te vinden ben bij een project dat ik begeleid, hebben ze geen thee. Er staat wel een waterkoker, zag ik laatst, maar die wordt voor zover ik weet vooral gebruikt voor de Cup-a-Soup. Overigens heb ik op de bouw koffie leren drinken, toen ik stage liep. In de winter was het koud en er was niets anders warms om te drinken."