Gember is populairder dan ooit. Je treft de wortel tegenwoordig niet alleen aan in de Aziatische gerechten, maar ook in thee, drankjes en shotjes. En dat is niet alleen vanwege de frisse en pittige smaak.

Nog niet zo lang geleden dronken we met z'n allen muntthee, maar inmiddels heeft gember het stokje overgenomen. Gember dankt zijn populariteit vooral aan de pittige en verwarmende smaak, denkt theesommelier Kasia Vermaire.

Afgezien van de klassieke combinatie van gember, honing en citroen, houdt Vermaire zelf vooral van een koude ijsthee van jasmijnthee, perensap, gember en ijsblokjes. "Een enorme dorstlesser."

"In drankjes wordt vaak verse gember gebruikt, maar je kan ook gemberpoeder nemen", vertelt ze. "Gemberpoeder is overigens wel sterker dan verse gember. En gebruik bij poeder bij voorkeur een hervulbaar theezakje, het poeder lost namelijk niet helemaal op."

Voor een geconcentreerde gembersmaak raspt Vermaire een stukje verse gember, waarna ze het pulp uitknijpt. "Dit gembersap kun je gebruiken voor een snelle thee, soep of curry."

“Het is niet het wondermiddel dat werkt tegen al die kwalen die worden genoemd.” Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology

Verder combineert gember volgens de theesommelier met zo'n beetje alles wat geel of oranje is. Denk aan kurkuma, citroen(gras) of ananas-, wortel- of perensap om een (ijs)thee te maken.

Ook chef-kok Jermain de Rozario is een liefhebber van gember. "Gember is veelzijdig, het heeft een citroengrasachtige smaak en een heel eigen karakter. Ik gebruik het bijvoorbeeld in plaats van peper. Verse gember is lekker in een pindasaus, gemalen gember in een Indiase curry."

Ingelegde gember van chef-kok Jermain de Rozario Ingrediënten: 200 gram verse gember, 1/5 liter water, 1/2 liter wittewijnazijn, 300 gram suiker, 1 eetlepel zout.

Schil de gember en snij in dunne plakjes met behulp van een mandoline.

Breng het water, de azijn, suiker en zout aan de kook en laat even koken.

Voeg de gember toe en laat ongeveer 15 minuten zachtjes koken.

Laat het geheel afkoelen.

Lekker door de salade of bij je eigen sushi!

Gember en zijn gunstige effecten

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt gember al eeuwenlang gebruikt bij allerlei kwalen die met spijsvertering, maag en darmen te maken hebben. Verder is gember samen met citroen en honing een veelgebruikt trio bij verkoudheid.

Dat gember gezond is, ontkent Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit, niet. "Maar het is niet het wondermiddel dat werkt tegen al die kwalen die worden genoemd."

Voor de meeste van die claims is volgens Witkamp onvoldoende wetenschappelijk bewijs. "Een interessante uitzondering zijn de gunstige effecten op misselijkheid en braken, zoals bij wagenziekte of zwangerschap."

"Gember stimuleert de spijsvertering", legt hij uit. "Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat gember de weerstand verbetert of het risico op kanker en dementie vermindert." Wat betreft misselijkheid raadt Witkamp aan het gewoon uit te proberen. Gember kan tenslotte weinig kwaad. Hij plaatst wel een kanttekening: in de studies zijn behoorlijke hoeveelheden gember gebruikt, vooral in de vorm van capsules met poeder er in.

"Een mespuntje is echt niet voldoende", aldus Witkamp. En bij misselijkheid heb je waarschijnlijk weinig trek in grote hoeveelheden pittig eten, maar in een paar koppen (sterke) gemberthee misschien wel.