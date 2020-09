Misschien heb je er nooit bij stilgestaan, maar een goed ingedeelde koelkast voorkomt dat je eten moet weggooien. Dat brengt ons op de vraag: welke plek in de koelkast is het meest geschikt voor je producten?

De ideale temperatuur in de koelkast is 4 graden. Toch is de temperatuur in de koelkast niet overal hetzelfde. "Over het algemeen is de zone boven de groentelade het koudst", vertelt Wilma Hazeleger, microbioloog aan de Wageningen Universiteit.

Het is verstandig om daar de meest bederfelijke etenswaar te bewaren. "Dat zijn naast vlees en vis ook zakjes voorgesneden groenten. Die bewaar je beter niet in de groentelade", weet Hazeleger. "Een paar graden verschil betekent echt een enorm verschil in houdbaarheid."

Zelf testen door temperatuur te meten

Hoe het zit met de temperatuurverschillen verschilt per koelkast. Volgens de microbioloog kan je dat het beste zelf testen door op een aantal plaatsen de temperatuur te meten. "In mijn koelkast - die vrij nieuw is - kan het wel 6 graden schelen. In het koudste gedeelte is het 4 graden, in de groentelade 8 graden en bovenin 10 graden."

Ook huishoudcoach Els Jacobs adviseert om de temperatuur eerst zelf op te meten en op basis daarvan de koelkast in te delen. "Kaas en boter kunnen op gemiddelde temperatuur worden bewaard. In het gedeelte waar het het minst koud is potjes augurk, jam et cetera."

Verse gekookte vleeswaren, zoals ham en boterhamworst, kunnen snel bederven en horen daarom ook thuis in het koudste deel. Hazeleger: "Salami bijvoorbeeld is gemaakt met behulp van melkzuurbacteriën en kun je langer bewaren. Dit zou daarom ook in een iets minder koude zone kunnen."

Geopende pakken sap in de koelkastdeur

Over de koelkastdeur twijfelen de deskundigen. "Er wordt gezegd dat de deur het warmst is, maar ik denk dat dit vooral afhangt van hoe vaak de deur open- en dichtgaat", aldus de microbioloog, die zelf een keer een 24-uursmeting in haar koelkast deed. "De temperatuur varieert overigens altijd. Hoeveel dat verschil is, ligt ook aan de kwaliteit van de koelkast en hoe vaak ie aanslaat."

Jacobs bewaart zelf geopende pakken sap en zuivel in de koelkastdeur en de gesloten pakken op de plank. "Dat is handig, zeker met pubers in huis, dan gaat er niet steeds een nieuw pak open." Ook sauzen en mosterd, veelal met conserveringsmiddelen, blijven lang goed en zet de huishoudcoach om die reden in de deur.

Er zijn overigens ook producten die gewoonweg beter smaken als ze niet heel koud zijn. "Kaas bijvoorbeeld moet je wel koel bewaren, maar smaakt beter op kamertemperatuur", zegt Hazeleger. "En speciaalbier en witte wijn drink je het beste op ongeveer 10 graden, maar dat heeft dus niets met voedselbederf te maken."

Als huishoudcoach kan Jacobs het niet laten ook nog een schoonmaaktip te geven: doe je één keer in de week boodschappen, maak dan voordat je nieuwe spullen in huis haalt de koelkast schoon. "Iedere week de koelkast schoonmaken klinkt als een enorme klus, maar dat is het op deze manier juist niet. Even met een natte doek over de planken en het is al klaar."