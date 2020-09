Omdat veel Nederlanders dit jaar in Nederland blijven, neemt NU.nl je mee op reis in je eigen keuken. Deze week een gerecht uit Tanzania: mchuzi wa samaki, oftewel kokoscurry met tomaat en vis.

Bereidingstijd: 40 minuten

Soort maaltijd: hoofdgerecht

Land: Tanzania

Aantal personen: 4

Verre vakantiereizen zijn vanwege het coronavirus nauwelijks mogelijk. Zo staat ook het reisadvies voor Tanzania op oranje (alleen noodzakelijke reizen). Wie het land toch een beetje in huis wil halen, duikt de keuken in voor deze smakelijke viscurry met kokosmelk en tomaat.

De curry is heerlijk met aardappels of rijst. In Tanzania wordt mchuzi wa samaki vaak geserveerd met ugali, een dikke pap van maismeel.

Ingrediënten voor kokoscurry met tomaat en vis. (Foto: Andrea Tegel)

Ingrediënten voor Tanzaniaanse kokoscurry met vis

500 gram kabeljauw, in stukken

1 paprika, in blokjes

1 ui, gesnipperd

1 rode peper, zaadjes verwijderd en fijngehakt

1 eetlepel curry Chennai (poeder)

2 theelepels paprikapoeder

1 theelepel korianderpoeder

1 theelepel gemalen komijn

Stuk gember van 5 centimeter, schoongemaakt en fijngehakt

3 tenen knoflook, fijngehakt

1 theelepel garam masala

1 blik tomatenblokjes

350 milliliter kokosmelk

2 eetlepels citroen- of limoensap

Bosje verse koriander

Zo maak je Tanzaniaanse kokoscurry met vis

Verhit wat olie in een koekenpan of wok en fruit daarin op laag vuur gedurende 5 minuten de ui, paprikablokjes en rode peper met het curry-, koriander-, komijn- en paprikapoeder. Hak intussen de steeltjes van het bosje koriander fijn. Hak ook de blaadjes grof, maar houd deze apart. Voeg de garam masala, de gehakte koriandersteeltjes, knoflook en gember toe aan de pan en bak dit nog een paar minuten zachtjes mee. Doe dan het blik tomaten en de kokosmelk erbij en laat de curry zo'n 25 minuten zachtjes pruttelen. Roer het citroen- of limoensap door de curry en breng op smaak met zout en peper. Voeg de stukken kabeljauw toe en duw ze onder, leg een deksel op de pan en laat de vis in 7 minuten zachtjes gaar worden. Strooi vlak voor het serveren de korianderblaadjes over de curry en serveer eventueel met extra partjes limoen of citroen.

Eet smakelijk!