Omdat veel Nederlanders deze zomervakantie thuisblijven, neemt NU.nl je mee op reis in je eigen keuken. Deze week een gerecht uit Thailand: tom kha kai, kippensoep met kokosmelk.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort maaltijd: voor- of hoofdgerecht

Land: Thailand

Aantal personen: 4

Verre vakantiereizen zijn vanwege het coronavirus nauwelijks mogelijk. Zo staat ook het reisadvies voor Thailand op oranje (alleen noodzakelijke reizen). Wie een vakantie naar Thailand op de planning had staan, kan door te koken toch nog een beetje van de Thaise cultuur in huis halen.

Tom kha kai is een populaire soep op basis van kokosmelk en is erg eenvoudig om te maken. Heerlijk als voorgerecht, of als lichte avondmaaltijd wanneer je een handje gekookte rijst aan iedere kom soep toevoegt.

(Foto: Andrea Tegel)

Ingrediënten voor tom kha kai

2 blikken kokosmelk

200 gram kipfilet, plakjes van 3 cm dik

150 gram oesterzwammen, in stukken gescheurd

stuk verse galangal ter grootte van je duim (gember kan ook), in dunne plakjes

1 grote ui, in kwarten

4 kleine trostomaten, in kwarten

2 rawits (kleine pepers), gekneusd

1,5 el vissaus

5 limoenblaadjes, gekneusd (toko)

3 stengels citroengras

1 eetlepel bruine basterdsuiker

3 limoenen, uitgeperst

2 eetlepels gehakte verse koriander

Vegetarisch alternatief: vervang de kip door tofoe of voeg extra oesterzwammen toe. De vissaus kan voor vegetariërs worden vervangen door sojasaus.

Zo maak je tom kha kai

Doe de kokosmelk in een pan, vul één blik met water en giet dit er ook bij. Voeg het limoengras, de galangal, limoenblaadjes en de pepers toe en breng aan de kook. Voeg de kip, ui en oesterzwammen toe en laat alles in ongeveer vijf minuten gaar worden. Check of de kip gaar is. Voeg de tomaten toe en breng de soep op smaak met de suiker, vissaus en het limoensap. Serveer de soep met verse koriander.

Eet smakelijk!