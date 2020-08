Er is al eeuwenlang discussie over de herkomst en hét recept voor hummus. Toch zijn kenners het over één ding eens: hummus uit de supermarkt kan niet tippen aan de originele kikkererwtenpuree.

Hummus uit de supermarkt ligt de laatste tijd behoorlijk onder vuur. Ze zouden veelal weinig kikkererwten en tahin (sesampasta) bevatten, en juist veel raap- of zonnebloemolie, zout en conserveringsmiddelen.

Zo bevat de budgethummus van Albert Heijn (1,09 euro) 37 procent kikkererwten en 14,5 procent tahin. De duurdere variant van dezelfde super (2,50 euro) 67 procent kikkererwten en 8 procent tahin. De hummus van Jumbo (1,89 euro) bevat 52 procent kikkererwten en 12,5 procent tahin. In hummus van Aldi (1,09 euro) zit 53 procent hummus en een onbekend percentage tahin. Grofweg de andere helft van de hummus bestaat uit (goedkope) zonnebloem- of raapolie, water, zuur, zout, knoflook en conserveringsmiddelen.

Varianten hebben weinig met hummus te maken

Chef-kok en kookboekenauteur Mounir Toub deed een paar jaar geleden mee aan een hummustest van het televisieprogramma Kassa. "Ik herinner me dat ze stuk voor stuk veel olie bevatten, en dat is helemaal niet nodig. Sterker nog: er hoort helemaal geen olie in."

Ook hekelt hij net als chef-kok Rabab Kassi de varianten met pompoen, zongedroogde tomaat of rode biet in de supermarkt. "Het heeft weinig met hummus te maken", stellen ze. Toub zou de varianten uit principe niet eens kopen.

Kassi vindt hummus uit de supermarkt vaak bitter van smaak, waarschijnlijk door de olie die wordt gebruikt. "Maar", nuanceert ze, "er is blijkbaar een doelgroep die het lekker vindt."

Twee hoofdingrediënten

Hoe hoort hummus dan wel te zijn? "Hummus is eigenlijk heel eenvoudig. Het bestaat uit twee hoofdingrediënten: kikkererwten en tahin", vertelt Toub. Dus geen olie? "Nee, niet door de hummus, wel er overheen." Kassi: "Maar zeker geen raap- of zonnebloemolie, maar een olijfolie van goede kwaliteit."

Kassi maakt haar hummus zelfs zonder tahin, puur kikkererwtenpuree dus. Ze houdt persoonlijk niet van de sterke smaak van de supergeconcentreerde sesampasta, en laat het om die reden daarom meestal achterwege.

En Toub? "Ten eerste gebruik ik gedroogde kikkererwten. Voorgekookte kikkererwten uit een pot of blik zijn zuurder van smaak. Wel de kikkererwten 24 uur in koud water met bakpoeder en zout, en kook ze daarna een tot twee uur. Als je ze tussen je vingers kunt uitknijpen, zijn ze goed."

Ingrediënten hummus van chef-kok Mounir Toub 500 gram gedroogde kikkererwten

1,5 eetlepel bakpoeder

3 tenen knoflook

half bosje platte peterselie

half bosje koriander

250 ml tahin

peper en zout

100 ml olijfolie

Ook voegt hij altijd een zuurtje toe, in de vorm van sap en rasp van citroen of limoen. Doe vervolgens kruiden naar keuze - bijvoorbeeld platte peterselie, koriander, kruidnagel gember - kikkererwten, tahin, citroen of limoen, bakpoeder, peper en zout samen in de keukenmachine en draai het tot een gladde puree.

"Je bepaalt zelf eenvoudig de dikte en de structuur van de hummus", legt Toub uit. Hij vindt het zelf lekker als de hummus een beetje korrelig is en niet superglad, maar dat is zijn persoonlijke voorkeur. "Vind je de hummus te dik, dan voeg je wat kookvocht toe. En wil je hem glad, dan laat je hem wat langer draaien."