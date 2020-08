Podcast Watschaftdepodcast bestaat één jaar. In elke aflevering praten Jonas Nouwen en Jeroen Doucet samen over eten en drinken. In gesprek met NU.nl blikken de twee vrienden terug op het afgelopen jaar.

Hoe kwamen jullie op het idee om een foodpodcast te gaan maken?

Nouwen: "We kennen elkaar al sinds onze studententijd, houden ontzettend van eten en koken en praten daar altijd veel over samen. Vorig voorjaar vroeg ik Jeroen om samen met mij een foodpodcast te starten. Ik miste namelijk een Nederlandse podcast over eten. Jeroen was direct enthousiast. Samen besloten we een podcast te maken die we vooral zelf graag zouden willen luisteren."

Waar hebben jullie het zoal over?

Doucet: "Elke aflevering heeft een onderwerp. Niet over makkelijk, snel en binnen vijf minuten op tafel, we gaan echt de diepte in. En dat kan van alles zijn, van taco's tot zuurdesembrood, van ramen tot gehaktbal. Verder bespreken we aan het begin van iedere aflevering een drankje en praten we elkaar kort bij over wat we de afgelopen weken hebben gedaan op culinair gebied. Een goed gesprek tussen twee vrienden dus."

“Onze podcast was best een gok. We zijn allebei nogal kooknerds en niet echt voor de massa.” Jeroen Doucet, een van de makers van Watschaftdepodcast

Jullie doen dit naast het werk. Kost het veel tijd?

Nouwen: "Ja en nee. Ik heb lang in de mediawereld rondgelopen en daardoor weet ik hoe belangrijk een goed format is. Dat scheelt tijd, het voorkomt ook allerlei discussies tijdens het maken. Elke maand nemen we twee afleveringen achter elkaar op. En we verdelen de taken. Per aflevering doet een van de ons de research."

Doucet: "We zijn altijd zelf bezig met 'projectjes' in de keuken, dus die extra tijd vind ik meevallen. Al met al is het wel aardig wat werk: recepten op de website plaatsen, shownotes schrijven. Ook dat hebben we verdeeld: zo doe ik de sociale media en Jonas produceert de podcasts, hij doet de editing en geluidsbewerking."

Foodpodcast-tips van de makers van Watschaftdepodcast: Cheft

Etenschap

Smaakmakers

Gastropod

The Food Chain (BBC)

Table Tales

Hoe kijken jullie terug op het afgelopen jaar?

Nouwen: "We hebben nu 28 afleveringen gemaakt en ik had niet durven dromen dat er zo veel mensen naar ons zouden luisteren. Onze podcasts zijn meer dan 34.000 keer geluisterd en dat aantal groeit. We staan tegenwoordig structureel in de top drie van de Nederlandse foodpodcasts, dat is heel tof natuurlijk."

Doucet: "De contacten met de luisteraars via Instagram, Twitter en mail vind ik het meest bijzonder. We krijgen heel veel reacties dat mensen zin krijgen om te koken. Onze podcast was best een gok. We zijn allebei nogal kooknerds en niet echt voor de massa. Zitten mensen wel op ons te wachten, vroeg ik me in het begin af. Dat bleek gelukkig wel zo te zijn."

Gaan jullie op dezelfde voet door?

Doucet: "Zolang we het leuk vinden gaan we absoluut door. En aan plannen geen gebrek. Zo willen we een trip naar het buitenland maken, als dat kan. En we hebben ideeën over iets organiseren met luisteraars, kookvideo's en misschien zelfs een heus kookboek. Maar, we zijn maar met z'n tweeën en de podcast zelf blijft het belangrijkst."