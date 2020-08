Augustus is de oogstmaand bij uitstek. Maar wist je dat je verschillende groenten - zoals prei, ui en witte kool - kunt blijven oogsten, door ze heel eenvoudig te laten 'hergroeien'. Als je het handig aanpakt, hoef je deze groenten dus maar één keer te kopen.

Op het moment dat journalist en 'kliekjeskampioen' Daisy Scholte zich realiseerde dat groenten gewoon planten zijn, veranderde naar eigen zeggen "alles". Ze schreef er over in het boek Lekker koken met restjes. "Als je een plant op de vensterbank verzorgd, blijft hij in leven. Dat geldt ook voor groenten als sla. Zet hem in een bodempje water en hij blijft weken goed."

Scholte ontdekte dat ze met hetzelfde principe uit restjes groenten nieuwe exemplaren kon laten groeien. "Op de groenteafdeling zie je dat een aantal groenten nog wortels hebben. Een prei of een bosui bijvoorbeeld."

Direct in de grond of in het water

Als je die groenten weer voeding en water heeft, gaan ze opnieuw groeien. Scholte: "Prei, maar ook bosui of venkel, kun je eerst gewoon opeten. Hou het kontje - een paar centimeter boven de wortel - over en zet deze in de grond. Als je hem goed verzorgd, groeit de prei weer aan."

“Het is verbazingwekkend wat blijft doorgroeien als je er goed voor zorgt.” Thomas Luttikhold, oprichter van Wastewatchers

Witte kool, paksoi en selderij zet je het beste voor het planten in de grond in een bakje water. "Ververs het water regelmatig, na een week beginnen er nieuwe plantjes te groeien", weet Scholte. 'Die zet je vervolgens in potgrond, waarbij je de plantjes een stukje boven de grond laat uitsteken."

Uien kunnen direct de grond in: "Nadat je het kontje van een ui in de aarde hebt gepland, met de wortels naar beneden, groeien er nieuwe plantjes uit", legt Scholte uit. "Trek de plantjes voorzichtig uit elkaar en plant ze opnieuw in aarde, een stuk uit elkaar. Na een paar maanden kun je je eigen uien oogsten."

Aardappels die wortel hebben geschoten in de voorraadkast kun je vermeerderen door ze in stukken van ongeveer vier centimeter te snijden, waarbij ieder stuk minstens een uitloper heeft. "Plant ze met de uitlopers omhoog en er groeien nieuwe aardappels aan."

Gember en ananas

Ook Thomas Luttikhold, oprichter van Wastewatchers, is geïntrigeerd door het in leven houden en laten doorgroeien van groenten. Zo kun je gember volgens hem eenvoudig laten doorgroeien in een pot met aarde. "Je kunt het beste verse en niet te veel uitgedroogde gember gebruiken. Uit de kleine groenwitte knopjes op de gemberwortel groeien al snel nieuwe stengels."

Nog meer voorbeelden van groenten die je kan laten hergroeien: Knoflook: uit een knoflookbol groeien vanzelf (eetbare) spruiten.

Basilicum: plaats een aantal losse blaadjes in een glas water en wacht tot er wortels groeien.

Champignons: plant de steeltjes in een laagje natte aarde. Koffiedik toevoegen versnelt de groei.

Sla met wortelkluit: in een bakje water groeit de sla door. Je plukt eenvoudig wat je nodig hebt.

Iets moeilijker, maar zeker het proberen waard, is het laten groeien van een ananasplant uit een ananas. Het lukte Luttikhold na een paar mislukte pogingen door het kroontje met bladeren aan de bovenkant af te snijden en de onderste bladeren er af te trekken. "Er verschijnen dan kleine bruine worteltjes, waaruit een nieuwe plant kan groeien."

Tot slot een algemene tip van Luttikhold: "Probeer het gewoon, het is verbazingwekkend wat blijft doorgroeien als je er goed voor zorgt. En je zult zien, je krijgt enorm veel meer waardering voor voedsel in het algemeen."